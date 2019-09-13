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Dünya şampiyonu boksör bağımlılığa "yumruk" atacak

- Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek Shakhram Giyasov, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik farkındalık oluşturmak için "boks şov" organizasyonları düzenlemeye başladı - İlk organizasyonunu Antalya'da gerçekleştirecek Shakhram Giyasov: "Kötü alışkanlıklara karşı farkındalık için etkinlik başlatıyoruz. Bunun ilk adımını da kardeş ülke Türkiye'de atıyorum. Dünyanın her yerinde bu organizasyonları yapmak istiyorum"

13 Eylül 2019 Cuma 11:51
Dünya şampiyonu boksör bağımlılığa "yumruk" atacak


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Dünya Boks Birliği (WBA) hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek Shakhram Giyasov, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "boks şov" organizasyonları gerçekleştirecek.

Özbekistan'da boksör babası ve amcasını örnek alarak 10 yaşında bu spora başlayan Shakhram Giyasov (26), 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanırken, 2017'de Asya ve dünya şampiyonluklarına uzandı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce profesyonel boksa geçen, yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanarak WBA hafif sıklet dünya boks şampiyonluğuna ulaşan Giyasov, altın kemerin sahibi oldu.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına farkındalık oluşturmak amacıyla "boks şov" organizasyonları düzenlemeye başlayan Giyasov, ilk etkinliği Türkiye'de yapmaya karar verdi.

Giyasov, Antalya'da yarın düzenlenecek etkinlikte gençlerle hem spor yapacak hem de onlara bağımlılıktan uzak durmaları gerektiğini anlatacak.


- "Ailemin yardımıyla daha ileriye gitmeyi başarıyorum"


Giyasov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksör olan babası ve amcası sayesinde bu spora başladığını, ilk başlarda zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Zorluklara rağmen çalışmayı hiç bırakmadığını, arkasına bakmadan hep ileriye gittiğini aktaran Giyasov, "Ailemin yardımıyla daha ileriye gitmeyi başarıyorum. Bugüne kadar Özbekistan devletimiz, boks federasyonu ve olimpiyat komitesi çok yardımcı oldu. Özbekistan'ı sporla dünyaya tanıtıyoruz. Artık dünya şampiyonuyum, Asya şampiyonuyum. Olimpiyat oyunlarında gümüş madalya sahibiyim. Bugünlere gelmemin sebebi arkamda olan ailem ve devletimdir." diye konuştu.

Profesyonel boksta yeni olduğunu anlatan Giyasov, yeni kemerler almak istediğini, Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi bu spor dalında tarihe geçmeyi amaçladığını kaydetti.


- Gençlere örnek olmak istiyor


Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların sporla kazanılacak doğru hayatın önündeki en önemli engeller olduğunu vurgulayan Shakhram Giyasov, spor yapanların düzgün bir hayatının olacağını söyledi.

Giyasov, gençlerin başarılı sporcuları örnek aldığını belirterek, "Gençlerimiz bize, sporculara bakıyor. Bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara güzel örnek olalım. Gençlerimiz daha sağlıklı daha sporcu olarak büyüsün. Bunu istiyoruz. Bu nedenle kötü alışkanlıklara karşı farkındalık için etkinlik başlatıyoruz. Bunun ilk adımını da kardeş ülke Türkiye'de atıyorum. Dünyanın her yerinde bu organizasyonları yapmak istiyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:51
  1. Antalya
  2. bağımlılık
  3. boksör
  4. profesyonel boks
  5. Shakhram Giyasov

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