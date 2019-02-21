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Dünya Şampiyonları Bartın Üniversitesi’nde

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikle 7 Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonu milli sporcu Bartın’a geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:08
Dünya Şampiyonları Bartın Üniversitesi’nde

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikle 7 Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonu milli sporcu Bartın’a geldi.


Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Bartın Üniversitesi BESYO bünyesinde yetişen sporcuların ülkemiz sporuna değer kattığını ifade ederek, bu yıl düzenlenecek Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasının Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlemek istedikleri söyledi.


Akyüz,Wushu Kung Fu’nun tarihi hakkında bilgiler vererek, “Wushu Kung Fu, Çinlilere ait bir spor olarak bilinse de Orta Asya’dan atalarımızdan bize kalan bir mirastır. Wushu Kung Fu, dünyadaki en etkili savunma ve savaş sporudur. Bu sporu araştıran ve yakından tanımak isteyen biri Wushu Kung Fu’nun ecdadımızdan günümüze ulaşan bir spor dalı olduğunu rahatlıkla anlayacaktır. Bu spor inşallah dünya şampiyonu sporcularımız aracılığıyla ülkemizde daha iyi tanıtılacak, üniversitelerimiz aracılığıyla da daha iyi öğrenilecektir.” dedi.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise ülkemizi yurt dışındaki müsabakalarda gururla temsil eden şampiyon sporcuları ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Bartın Üniversitesi’nin Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu öğrenciler çıkardığını da kaydeden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsünde inşa edilen BESYO binası ve spor kompleksinin farklı spor branşlarını tek çatı altına toplayan ender yapılardan biri olduğunu belirtti.


Rektör Uzun, “16 bin 777 metrekare kapalı alana kurulan BESYO Binası, gerek işlevselliği gerek modern yapısıyla bölgemizdeki en önemli spor yapılarından biri. Yeni binamızda sürdüreceğimiz çalışmalarla gerek akademik gerekse sportif alanda Üniversitemizin ismini ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmaya devam edeceğiz. Birçok spor dalına ait salonların federasyonun standartlarına uygun olarak inşa edildiği BESYO binamızda, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip olarak planlandı. Bu düşüncelerle Türk Sporuna sunduğu katkılar ve bizlere olan desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet M. Kasapoğlu’na, bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgesel iş birlikteliği doğrultusunda desteklerinden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde tüm yöneticilerimize müteşekkirim. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekilimiz Adurrahman Akyüz ve federasyon yetkililerimize de gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyor; Üniversitemizin ve öğrencilerimizin aldıkları başarılarda büyük emekleri olan BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet Güçlü ve öğretim elemanlarımızı da gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum.” şeklinde konuştu.


Şampiyonlar gösterileriyle izleyicileri büyüledi


Yapılan konuşmaların ardından Dünya Şampiyonları Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz, Ayşe Sure Akyüz, Mustafa Bedirhan Çapoğlu ve Hilal Feyza Çapoğlu ile Avrupa Şampiyonu Dursun Ali Çapoğlu bir gösteri yaptı. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan gösterinin ardından etkinlik, düzenlenen ödül töreniyle son buldu.


Etkinliğe; Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adalet Komisyonu Başkanı Engin Şaffak, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’ndan yetkililer, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:08
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