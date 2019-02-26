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Dünya şampiyonasında zirveyi hedefliyor

Türkiye Özel Sporcular Kayak Milli Takımı'nda alp disiplini kategorisinde mücadele eden milli sporcusu Tuğba Tekin, INAS Dünya Kayak Şampiyonası'na hazırlanmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kampa girdi- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Teknik Kurulu Başkanı ve milli takım antrenörü Erol Karabulut:"Hedefimiz büyük çünkü geçen yıl Fransız sporcuya dünya şampiyonluğunu kaptırdık. Bu sene hedefimiz şampiyonluk, onun için elimizden gelen gayreti sarf ederek antrenmanlarımızı yapıyoruz"- Milli sporcu Tuğba Tekin:"Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum, Sarıkamış'a geldim. Pistler harika, burada kamp yaptığımda daha dinamik daha enerjik oluyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak"

26 Şubat 2019 Salı 12:01
Dünya şampiyonasında zirveyi hedefliyor

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye Özel Sporcular Kayak Milli Takımı'nda alp disiplini sporcusu olan ve geçen yıl dünya şampiyonluğunu son anda kaçıran Tuğba Tekin, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası'nda birinci olup İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 604 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde dünya şampiyonası hazırlanan milli sporcusu Tekin, günde 4 saat antrenman gerçekleştiriyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı Özel Sporcular Kayak Milli Takımı'nda alp disiplini branşında mücadele eden milli sporcu Tuğba Tekin, 4-11 Mart tarihlerinde Fransa'da yapılacak INAS Dünya Kayak Şampiyonası'na katılacak.

Şampiyonaya "şehitler diyarı" Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kristal kar üzerinde hazırlanan Tekin, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı dinletmeyi hedefliyor.


- Karabulut: "Hedefimiz İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak"


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Teknik Kurulu Başkanı ve milli takım antrenörü Erol Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercihlerini Sarıkamış’tan yana kullanarak milli sporcu Tekin'in dünya şampiyonası hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Dünya Kayak Şampiyonası'na Sarıkamış'ta, sarıçam ormanları ve kristal kar üzerinde günde 4 saat antrenman yaparak hazırlandıklarını belirten Karabulut, "Hedefimiz büyük çünkü geçen yıl Fransız sporcuya dünya şampiyonluğunu kaptırdık. Bu sene hedefimiz şampiyonluk, onun için elimizden gelen gayreti sarf ederek antrenmanlarımızı yapıyoruz." dedi.

Karabulut, milli sporcunun Kars Final Engelsiz Spor Kulübü adına yarıştığını anımsatarak, "Kendisi 3 yıldır Kars adına yarışmalara katılıyor. Sarıkamışlı biri olarak sporcumuzun Kars'tan çıkması bizi ayrı gururlandırıyor. Hedefimiz dünya şampiyonasında birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı dinletip, bayrağımızı dalgalandırmak. Onun için hem federasyon olsun hem de Sarıkamış'taki kurumlar ve Dağ A.Ş Müdürlüğü bize desteklerini esirgemiyor. Onlarla koyduğumuz hedefe ulaşmak için çalışıyoruz." diye konuştu.


- Tekin: "Hedefim dünya şampiyonu olmak"


Milli takımı sporcusu Tuğba Tekin ise Sarıkamış'ta antrenman yapıp, enerji topladığını vurgulayarak, "Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum, Sarıkamış'a geldim. Pistler harika, burada kamp yaptığımda daha dinamik daha enerjik oluyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Fransa'da gelecek ay yapılacak dünya şampiyonasına Türkiye'den 4 sporcunun katılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:01
  1. Dünya Kayak Şampiyonası
  2. INAS
  3. kayak
  4. Milli Takımı sporcusu Tuğba Tekin
  5. Sarıkamış
  6. Türkiye Özel Sporcular Kayak Milli Takımı sporcusu Tuğba Tekin

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