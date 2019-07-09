Dünya Şampiyonasına katılacak Dodurga Beldesi Spor Kulübü ve Halk Eğitim Merkezi kursiyeri milli tekvando sporcusu Şüheda Yangın, Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Dodurga Beldesi Spor Kulübü ve Halk Eğitim Merkezi kursiyeri milli tekvando sporcusu Şüheda Yangın, Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ankara’da yapılan Yıldızlar Milli Takım Dünya şampiyonası seçmesinde milli sporcu Şüheda Yangın, final maçını 23-8 gibi farklı bir skorla kazanarak Özbekistan’da yapilacak Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, elde edilen bu başarıdan dolayı milli sporcuyu ve antrenörü Gökalp Yıldız’ı kutladı. Tuna, beldelerine yaşattıkları gurur nedeniyle kendilerini tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.