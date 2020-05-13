  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs uygulaması

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs belirtilerini kontrol edebilen bir uygulama geliştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 04:37:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs uygulaması

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir uygulama geliştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, geliştirilen uygulamanın bluetooth ile temas takibi yapılacağı ve koronavirüs semptomlarının kontrol edilebileceği belirtildi.

Geliştirilen yeni uygulama ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan DSÖ Bilişim Kurulu Başkanı Bernardo Mariano, söz konusu uygulamayla birlikte insanların koronavirüs ile ilgili çeşitli sorular sorabileceğini ve bu uygulama sayesinde insanların koronavirüse enfekte olup olmadığı konusunda rehberlik edileceğini söyledi.

Söz konusu uygulamanın, ilerleyen günlerde kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı