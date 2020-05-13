Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs uygulaması

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir uygulama geliştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, geliştirilen uygulamanın bluetooth ile temas takibi yapılacağı ve koronavirüs semptomlarının kontrol edilebileceği belirtildi.

Geliştirilen yeni uygulama ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan DSÖ Bilişim Kurulu Başkanı Bernardo Mariano, söz konusu uygulamayla birlikte insanların koronavirüs ile ilgili çeşitli sorular sorabileceğini ve bu uygulama sayesinde insanların koronavirüse enfekte olup olmadığı konusunda rehberlik edileceğini söyledi.

Söz konusu uygulamanın, ilerleyen günlerde kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.