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Dünya Sağlık Örgütünden "vaatlerinizi yerine getirin" çağrısı

- Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'e sağlık alanında hizmet sunulması için taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı

12 Eylül 2019 Perşembe 16:31
Dünya Sağlık Örgütünden "vaatlerinizi yerine getirin" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), finansman sıkıntısının Yemen'de milyonlarca çocuğun hayatını tehdit ettiği uyarısında bulunarak, uluslararası topluma taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kurumda yaşanan mali sıkıntının insanların sağlık alanında hizmet almasını engellediği belirtildi.

Yemen'de hayat kurtarmak için verilen sözlerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, finansman eksikliğinin milyonlarca Yemenli çocuğun hayatını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:31
  1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
  2. finansman eksikliği
  3. milyonlarca çocuğun hayatı tehlikede
  4. Yemen

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