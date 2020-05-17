Dünya Sağlık Örgütü’nden ülkelere kritik uyarı: Kutlama zamanı değil

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülke normalleşme süreci kapsamında kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırırken, DSÖ bu ülkelere yönelik dikkat çeken çağrıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldıran ülkeleri "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" ifadeleriyle uyardı.

“Yeni dalga için hazırlık yapılmalı”

Avrupa'da pek çok sahilin kullanıma açılması, liglerin planlanması gibi hafiflemelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında gelebilecek dalgalara karşı uyardı. DSÖ, özellikle kış mevsiminde artabilecek ölümcül yeni dalga öncesi hazırlık yapmak gerektiğini belirterek "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" dedi.

Turizm kapıları açılıyor

Öte yandan yaz mevsimi dünya genelinde turizm sezonunun aşamalı olarak hareketlenmesine neden olacak. İtalya 3 Haziran'dan itibaren uluslararası seyahate izin verecekken, İspanya da yurt dışına kapılarını açmaya hazırlanıyor.