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Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı.

2020-04-23 13:16:00 - 2020-04-23 13:38:06
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.

Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de Koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu cevabı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz."

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Yorumlar

Aydın

New York Times Türkiye aleyhinde algı operasyonu haber yapıyor, Sözci gazetesi de manşet yapıyor. Korkmayın la Türkiye bizenden başarılı deyin.
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Feda

Türkiye'de durum çok sakat. Hasta ve ölüm gerçek sayıları kuşkulu.
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