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Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, ölümcül koronavirüsün aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:17:00 - 2020-05-12 13:29:56
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

DSÖ sözcüsünün yaptığı son dakika açıklamaları şöyle:

Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir. bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur.

ABD ve Brezilya'daki salgında başlangıçtan bu yana yaptığımız uyarılar ciddiye alınmadı.

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