Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısı açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, ölümcül koronavirüsün aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
DSÖ sözcüsünün yaptığı son dakika açıklamaları şöyle:
Koronavirüs çeşitleri oldukça aldatıcı virüslerdir. bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur.
ABD ve Brezilya'daki salgında başlangıçtan bu yana yaptığımız uyarılar ciddiye alınmadı.