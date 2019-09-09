0553 313 94 23

Dünya Sağlık Örgütünden intiharları önleme çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom:- "Tüm ülkelere, kanıtlanmış intihar önleme stratejilerini, sağlık ve milli eğitim programlarına dahil etme çağrısında bulunuyoruz"

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:02
Dünya Sağlık Örgütünden intiharları önleme çağrısı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm ülkelere, kanıtlanmış intihar önleme stratejilerini sağlık ve milli eğitim programlarına dahil etme çağrısı yaptı.

DSÖ, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla yeni rapor yayımladı.

Raporda, örgütün ilk kez 2014'te yayımladığı "İntiharı önlemek" başlıklı raporunun ardından geçen 5 yılda ulusal intihar önleme stratejileri olan ülkelerin sayısının arttığı ortaya kondu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, her ölümün, aile, arkadaşlar ve meslektaşlar için bir trajedi olduğuna dikkati çekerek, "Tüm ülkelere, kanıtlanmış intihar önleme stratejilerini sağlık ve milli eğitim programlarına dahil etme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

En yüksek intihar oranını yüksek gelirli ülkelerde görüldüğü bilgisinin paylaşıldığı raporda, intiharın gençler arasında en çok görülen ikinci ölüm nedeni olduğu belirtildi.

Raporda tüm önlemlere rağmen dünyada yılda 800 bin kişinin intihar ettiği aktarıldı.

Küresel bazda ortalama her 100 bin ölümden 10,5'inin, yüksek gelirli ülkelerde de her 100 bin ölümden 11,5'inin sebebinin intihar olduğu tespit edildi.

Düşük gelirli ülkelerde kadın-erkek intihar oranları neredeyse eşitken, yüksek gelirli ülkelerde ise erkeklerin intihar oranının kadınlara göre nerdeyse 3 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

- Gençlerde ikinci ölüm sebebi intihar

Raporda, trafik kazalarının ardından 15-29 yaş arası bireylerdeki ikinci ölüm sebebinin intihar olduğuna vurgu yapıldı.

İntiharın 15-19 yaş aralığındaki kız çocuklarında en çok görülen ikinci ölüm nedeni, aynı yaş aralığındaki erkek çocuklarında ise trafik kazaları ve şiddetten sonra üçüncü ölüm nedeni olduğunun altı çizildi.

Raporda, medyanın intihar haberleri konusundaki eğitimi, gençlerin stresle mücadele becerilerinin geliştirilmesi, erken teşhis ve intihar riski taşıyan kişilerin takibi gibi önlemlerin intihar oranlarını düşürdüğünün kanıtlandığı kaydedildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:02
  1. DSÖ
  2. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom
  3. İntihar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    1. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    2. İzmir'in düşman işgalinden..
    3. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    4. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    5. Öğrenciler ders başı yaptı
    6. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    7. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    8. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    9. 3 ton aşure ikramı
    10. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    11. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    12. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    13. Özel çocuklardan özel yemekler
    14. Okul kantinleri denetlendi
    15. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    16. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020..
    18. Akgül’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret
    19. Milli yüzücüler engelleri aşmak için..
    20. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran..
    21. Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
    22. Müdür Alper, alınan tedbirleri yerinde..
    23. Jandarmadan dronlu denetim
    24. Halk Sağlığı Haftası’nda “anne-çocuk”..
    25. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ 315 adet..
    26. Görüntülerin aslı ortaya çıktı!..
    27. Başkan Dağtekin’den eğitim ve öğretim..
    28. Hulusi Akar'ın acı günü
    29. Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine..
    30. Eğitim dönemi boyunca okul..
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!