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Korona Virüs Dünya Sağlık Örgütü'nden Hint aşısına acil kullanım onayı!
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden Hint aşısına acil kullanım onayı!

DSÖ, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliği yaparak geliştirdiği Kovid-19 aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:20:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden Hint aşısına acil kullanım onayı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.
DSÖ'den yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Kovid-19'a karşı koruma sağlama konusunda DSÖ'nün standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabilir durumda olduğunda karar kıldığı belirtildi.

DSÖ, COVAXIN'den önce şimdiye dek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm ve Sinovac aşılarına onay vermişti.

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