Dünya Sağlık Örgütü'nden Hint aşısına acil kullanım onayı!
DSÖ, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliği yaparak geliştirdiği Kovid-19 aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.
DSÖ'den yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Kovid-19'a karşı koruma sağlama konusunda DSÖ'nün standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabilir durumda olduğunda karar kıldığı belirtildi.
DSÖ, COVAXIN'den önce şimdiye dek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm ve Sinovac aşılarına onay vermişti.