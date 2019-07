Dünya Sağlık Örgütü'nden Durgut'a teşekkür mektubu

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Piroska Östlin, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'a teşekkür mektubu gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Philip Morris International'ın elektronik sigara ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek için kurduğu ve desteklediği belirtilen Dumansız Dünya Vakfı aracılığıyla düzenlenmesi planlanan Dumansız İstanbul Diyaloğu etkinliğinin iptal edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Östlin'in Durgut'a gönderdiği mektupta, "Size geçtiğimiz sene tütün ürünlerinin düz paketlenmesi hakkındaki kanunun TBMM'de kabul edilmesine matuf kayda değer çabalarınızdan ötürü en içten dileklerimle teşekkür etmek ve sizi tebrik etmek isterim. Güçlü liderliğiniz ve Türkiye'de tütün kontrolüne dair ortaya koymuş olduğunuz kararlılık beni derinden etkiledi." ifadeleri yer aldı.

Dumansız İstanbul Diyaloğu programının iptal edilmesi kararından memnuniyet duyulduğu aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Dumansız Dünya Vakfı tarafından düzenlenmekte olan ve 3 Temmuz 2019'da İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Dumansız Endeks Diyalogları Toplantısı'nın (Dumansız İstanbul Diyaloğu) iptal edilmesini öğrenmiş olmaktan da büyük bir memnuniyet duymaktayım. Dumansız Dünya Vakfı, 2017 yılında Philip Morris International'ın finansmanı vasıtasıyla kurulmuştur. Bu girişimin parçası olarak, söz konusu tütün şirketi ısıtılmış tütün ürünlerini teşvik ederek tütün kullanımını yeniden normalleştirmeye, tütün endüstrisinin lehine olacak şekilde bilimsel inceleme standartlarını değiştirmeye ve DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin (DSÖ TKÇS) uygulanmasını sekteye uğratmaya çalışmaktadır. Bunun yanında, elektronik nikotin sağlayıcı sistemler ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi tütün ürünü kategorileri arasında kafa karışıklığı oluşturmakta ve bunların tanımına ilişkin düzenlemeler önünde zorluklar ortaya çıkarmaktadır."

- "Türkiye'nin bu anlamdaki başarısı..."

Mektupta, "DSÖ, ülkelere, hükümetlerin tütün endüstrisi ile etkileşimlerini sınırlaması, söz konusu endüstri ile ortaklıklardan kaçınması ve tütün kontrolü tedbirlerini tütün kontrolüyle ilgili halk sağlığı politikalarını etkileme konusunda çıkarı veya kapasitesi bulunan bütün devlet organlarında tütün endüstrisinin ticari ve diğer çıkar çevrelerinden koruması gerektiğini açıkça belirten DSÖ TKÇS'nin 5.3'üncü maddesi ve bu maddeye ilişkin kılavuz ilkeleri ulusal mevzuatlarına aktarmaları ve uygulamaları için çağrıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin bu anlamdaki başarısının dünya etrafında pek çok ülke tarafından yakın şekilde gözlemlendiği belirtilen mektupta, şunlar aktarıldı:

"Bu başarının devamlılığı için tüm paydaşların sizin liderliğiniz altında tütün endüstrisinin tesirini reddetme yönünde kesin bir kararlılık göstermesi elzemdir. TBMM'nin güçlü kararlılığını ortaya koyacak şekilde İstanbul'da gerçekleşecek bu toplantının iptali, tütün endüstrisinin benzer baskılarıyla karşı karşıya olan diğer ülkeler için bir örnek teşkil etmektedir. Biz, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile DSÖ arasındaki örnek niteliğindeki ortaklığın tütün endüstrisinin karşımıza çıkardığı her türlü zorluğu aşmaya yardım edeceğine inanıyoruz. TBMM'nin gençleri nikotin bağımlılığı ve tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korumak için gerekli tüm adımları attığından eminiz. Aynı zamanda, komisyonunuzun düz paketleme ile ilgili kanunun başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak için gereken her şeyi yapacağından da şüphe duymuyoruz. Bu amaçla, DSÖ'nün bu kanunun Türkiye'de uygulanması ve infazı için gereken her türlü teknik desteğin sağlanması için hazır ve istekli olduğunu yinelemek isteriz."

Mektup, "DSÖ ile güçlü iş birliğiniz ve bunun yanında tütün kontrol çabalarına dair kişisel kararlılığınız ve liderliğiniz için bir kez daha en içten takdirlerimi dile getirmek isterim." cümleleriyle son buldu.

İki yıl önce Philip Morris International tarafından elektronik sigara ürünlerinin yaygınlaştırılarak pazarın genişletilmesi için kurulduğu ve desteklendiği belirtilen Dumansız Dünya Vakfı'nın 3 Temmuz'da İstanbul'da düzenleyeceği "Dumansız İstanbul Diyaloğu" isimli toplantı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi ve sivil toplum kuruluşlarından tepki görmüş ve iptal edilmişti.