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Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan bir salgına dönüşen koronavirüs, şu ana kadar 4 milyon kişiye bulaşırken 300 bini aşkın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsü "küresel salgın" olarak ilan eden Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen son açıklama ise şoke etti. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsten sonra yeni bir salgının kapıda olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:35:00 -
Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda

DSÖ Yemen Ofisi, yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana Yemen'de şüpheli kolera vakalarının sayısının yaklaşık 113 bin olduğunu duyurdu. Vakalardan 56'sının laboratuvardaki araştırmalarla kesinleşmiş olduğu, 29 kişinin kesin ölüm sebebinin kolera olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

Açıklamada, DSÖ'nün 138 merkezi ishal ve 58 merkezi susuzluk tedavisi için desteklediği bildirildi. DSÖ, ishal ve susuzluğun koleranın en bariz belirtileri arasında yer aldığına işaret etti.

İran destekli Husilerin 2014'ten bu yana ülkede yaptığı darbe ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin ayrılıkçı ve bölücü faaliyetleri sebebiyle yaşanan savaş ortamı, sağlık sektöründe problemlere neden oldu.

Kolera nedir?

Kolera, Vibrio Cholerae bakterisinin neden olduğu, ani başlangıçlı bol sulu ishalle seyreden bir barsak enfeksiyonudur.

Bulaşma

Yetersiz hijyen, su ve kanalizasyon sistemleri koleraya zemin hazırlar. Kolera bakterisi genellikle dışkıyla kirlenmiş sular veya besinlerle bulaşır. Salgın sırasında içme sularına kanalizasyon sularının karışmasıyla kolayca yayılır. Kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz, bu nedenle hasta kişiyle geçici temas bulaş için risk oluşturmaz.

Kolera belirtileri

Kuluçka süresi kısadır (1-5 gün). Enfeksiyon çoğunlukla hafif veya belirtisiz seyreder ama bazen çok şiddetli de olabilir. Yaklaşık olarak 1/20 hastada (%5) bol sulu ishal (pirinç suyu gibi), kusma, bacak krampları, huzursuzluk ve sinirlilik, kalp atışında hızlanma, kan basıncında düşme, cilt elastikiyetinin kaybı, ani gelişen böbrek yetmezliğiyle karakterize ağır tablo gelişir. Bu hastalarda vücut sıvısının hızlı kaybı dehidratasyon ve şokla sonuçlanır. Tedavi edilmezse saatler içinde hasta kaybedilir.

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