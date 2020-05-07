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Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü tek tek açıkladı! İşte koronavirüsün 13 yeni belirtisi

Dünya Sağlık Örgütü, yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığına neden olan koronavirüs belirtisi için yeni tanılar ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:05:00 -
Dünya Sağlık Örgütü tek tek açıkladı! İşte koronavirüsün 13 yeni belirtisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili yeni belirtileri listeye ekledi. Böylece virüsün 13 belirtisi oldu.

Koronavirüsün şimdiye kadar bilinen belirtileri şöyleydi:

-Nefes darlığı,
-Kuru öksürük,
-Yüksek ateş

Koranın yenilerin eklenmesi sonrası 13 belirtisi şöyle:

-Ağrı-sızı,
-Boğaz ağrısı,
-İshal,
-Baş ağrısı,
-koku ve tat kaybı
-Ciltte dökülme,
-Elde renk değişikliği
-Ayak parmaklarında renk değişikliği
-Kuru öksürük
-Yüksek ateş
-Nefes darlığı
-Yutmada güçlük
-Ciltte döküntüler

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