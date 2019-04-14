Dünya Sağlık Örgütü: "Libya savaşında 121 kişi öldü, 561 kişi yaralandı" Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya’da 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya’da 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı.

WHO’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, General Halife Hafter’in "Libya Milli Ordusu" adını verdiği kuvvetlerin Trablus’a doğru ilerleme hareketini başlattığı 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı. WHO, Libya’nın başkenti Trablus’a tıbbi malzeme ve sağlık personeli gönderdiğini bildirerek, savaş esnasında sağlık çalışanlarına ve sağlık araçlarına yapılan saldırıları kınadı.

Mareşal Halife Hafter, BM’nin desteklediği Libya hükümetine bağlı güçlere karşı savaşarak Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor.

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