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Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, ikinci dalga için eylül ayına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:04:00 -
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga tehdidine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnternet üzerinden düzenlenen çevrimiçi brifingde konuşan Kluge, birçok Avrupa ülkesinde salgının iyiye gitmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu ülkelerdeki hükümetlerin rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.

Kluge, "Avrupalı ülkelere şunu söylemek istiyorum; eğer durum iyiye gidiyorsa, bu kutlama yapma zamanı değil hazırlık yapma zamanıdır. Sonbahara hazırlanmalıyız" dedi.

İkinci dalga için eylülü işaret etti

Kluge, Kovid-19'da ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini ve mevsimsel griple birlikte yayılabileceğini vurguladı.

Kluge, dünkü açıklamasında, "Kovid enfeksiyonunun tekrar yükselişe geçmesi gibi açık bir tehdit var, eğer durdurulmazsa ikinci bir dalga gelebilir ve çok yıkıcı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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Yorumlar

Tr.

Dünya Salak Örgütü meşruiyetini yitirmiştir.Küresel ilaç şirketleri ile hammadde ve tedarikçi Çinin güdümüne girmiştir.
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şehzade

İnandırıcılığın yok DSÖ.
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