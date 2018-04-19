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Kayseri'deki Türk Bayrağı temalı laleler dünya rekoru kırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 168 bin lale ile oluşturulan Türk bayrağı temalı lale peyzajıyla dünya rekoru kırılmış oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:56
Kayseri'deki Türk Bayrağı temalı laleler dünya rekoru kırdı

Cumhuriyet Meydanı'nda rekor denemesi için gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin farklı bir çok konuda dünya rekoru kırdığını söyledi.

Çelik, "Bayrak, her millet için varlığının ve bağımsızlığının sembolü olması nedeniyle saygın ve değerlidir. Ancak bayrak, Türk milleti için çok daha fazla anlamlar ifade eder. Bayrak, bizim için bir şandır, şereftir. Bayrak, bizim için namustur. Bayrak, bizim için şehitlerimizin kanıdır. Bayrak aynı zamanda bizim Rabiamızdır" diye konuştu.

 

Rekor denemesi ile ilgili de bilgi veren Çelik, bayrak peyzajı için 168 bin 100 lale kullanıldığını söyledi. 400'den fazla kişinin yaklaşık 12 saat peyzaj için çalıştığını belirten Çelik, bayrak temalı peyzajın 403 metrekare olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından, Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil Kurulu Başkanı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kural, Başkan Çelik'e rekor belgesini verdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği bayrak temalı lale peyzajı, 23 Nisan'a kadar Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenecek.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 07:56
  1. Kayseri
  2. REKOR
  3. Türk Bayrağı
  4. lale

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun9 sa önce
    bir tarafta çöplerden ekmek toplayan insanlar, bir tarafta kirasını veremediği için kara kara düşünen insanlar, beri tarafta boheme, eğlenceye, gösterişe ve şatafata akıtılan liralar...Ve bu haram organizasyonuna tepki göstermeye bile yaramayan köreltilmiş ve muhafazakarlaştırılmış imanlar...
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