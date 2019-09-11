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Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Türkiye'de

Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in de bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris'in zorlu, bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı, Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'da, 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye, bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in de bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris'in zorlu, bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda son 6 sezonu zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier, Marmaris'te mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Şampiyonluk yolunda belirleyici olacak Türkiye rallisinde birincilik arayan Fransız pilot, bu sayede hem sezonunun üçüncü zaferine ulaşmak hem de üst üste 7. şampiyonluğunu kovalamaya devam etmek istiyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan Sebastien Ogier, sezonun bitimine 4 yarış kala topladığı 165 puanla genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor. Pilotlar sıralamasının zirvesinde Ott Tanak yer alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 172 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
  1. Red Bull

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