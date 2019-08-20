Dünya Ralli Şampiyonası'na doğru

MUĞLA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci ayağının, 154 ülkede canlı yayınlanıp 855 milyon kişiye ulaşacağını bildirdi.

Üçlertoprağı, Muğla'daki ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Ralli Şampiyonası'nın, Formula 1'den sonra otomobil sporlarının en üst organizasyonu olduğunu söyledi.

Organizasyonun 14 ülkeyi kapsadığını ve Türkiye'de 11. ayağının koşulacağını belirten Üçlertoprağı,"Ralli şampiyonası birçok önemli ülkenin peşinde koştuğu ve gerçekleştirmek istediği bir organizasyon. Biz bunu 2 yıl önce şimdiki onursal başkanımız Serkan Yazıcı ile birlikte çok ciddi bir mücadele ve lobicilik faaliyetiyle Muğla'ya kazandırdık." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin organizasyonun düzenlenmesinde kendilerine destek verdiğini ifade eden Üçlertoprağı, şunları kaydetti:



"Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin 2018 ve 2019 içerisinde düzenlediği en büyük sportif uluslararası organizasyon. Organizasyon 154 ülkede canlı yayınlanacak ve 855 milyon kişiye ulaşacak. Özellikle Muğla ve çevresi doğal güzelliklere sahip olmasına rağmen bugüne kadar yurt dışında tanıtımda geride kalmış bir bölgeydi. Hem bölgenin kalkınması hem de tanıtılması açısından da organizasyon çok önemli. Muğla olarak Türkiye olarak ne kadar çok sahiplenirsek organizasyonun geri dönüşü bizim için o kadar verimli olacaktır."

Üçlertoprağı, ralliyi izlemek için gelecek turistlerin Türkiye'nin alışıla gelmiş turist yapısından çok daha farklı olduğuna dikkati çekti.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci ayağı 12-15 Eylül'de Marmaris'te üst üste ikinci kez gerçekleştirilecek.