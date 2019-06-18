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Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev alanlara "Teşekkür Belgesi" verildi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk defa 8-13 Haziran’da düzenlenen Rafting Dünya Şampiyonası’nda görev alan tüm çalışanlara teşekkür belgesi verdi.

18 Haziran 2019 Salı 16:38
Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev alanlara "Teşekkür Belgesi" verildi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk defa 8-13 Haziran’da düzenlenen Rafting Dünya Şampiyonası’nda görev alan tüm çalışanlara teşekkür belgesi verdi.


Öğretmenevinde düzenlenen programa Vali Sonel’in yanı sıraJandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Akın Zor, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şampiyonanın ana sponsoru Halk Bankası adına Tunceli Şube Müdürü Burçin Kahraman, THY Bölge Müdürü Ahmet Postallı, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum müdürleri, sponsor olan firma temsilcileri ve şampiyonada görev alan tüm çalışanlar katıldı.


Programda konuşan Vali Tuncay Sonel,"Cumhurbaşkanımız ile Bakanlarımızın büyük destekleri ve kahraman güvenlik güçlerimizin terörist ile mücadelede başarılı sonuçlar almasından sonra Tunceli adeta huzur şehri oldu. Huzurun getirdiği olumlu etkilerle Tunceli, kısa bir süre içerisinde turizm, spor ve tatil şehri olma özelliğini de kazandı" dedi.


Tunceli’nin 2018 yılında Rafting Türkiye Şampiyonası, Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası ve Su Jeti ve Flayboard Türkiye Şampiyonalarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını anımsatan Vali Sonel, son olarakTürkiye’de ilk defa Tunceli’nin ev sahipliğinde 20 ülkenin katılımıyla Rafting Dünya Şampiyonasına da başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.


Konuşmasını sürdüren Sonel;"Tunceli olarak çok başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ülkemizin misafirperverliğini dünyanın 20 farklı ülkesinden Brezilya’dan İtalya’ya Şili’den Fransa’ya Kosta Rika’dan Bulgaristan’a Hindistan’dan Çin’e kadar gelen sporcusuyla teknik heyet ve hakemiyle 800 civarında misafirliğe ev sahipliği yaptık. Aynı zamanda yurt içinden ve yurt dışından hem bu şampiyona için hem de Tunceli’nin muhteşem doğasını görmeye gelen binlerce vatandaşımıza da en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştık. Şampiyonanın ilimizde düzenlenmesinde büyük katkısı olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz’a ve Türkiye Rafting Federasyon Başkanımız Fikret Yardımcı’ya şükranlarımı sunuyorum”diye konuştu.


Şampiyonaya destek veren kurum ve kuruluşların çalışanları ile öğrencilere, öğretmenlere ve sponsorlara teşekkür eden Vali Sonel, teşekkür belgelerini verdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:38
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