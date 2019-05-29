Dünya Oyun Günü Bandırma’da kutlandı

Dünya Oyun Günü Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkinliklerle kutlandı.

Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği, Dünya Oyun Günü vesilesiyle Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe yoğun çocuk katılımı gerçekleşirken birçok yetişkin de oyunlara dahil olarak ‘Dünya Oyun Günü’nü kutladı. Meydanda bir araya gelen 7’den 70’e onlarca kişi, ‘yağ satarım bal satarım’, ip atlama, yakar top gibi geleneksel oyunları oynadı.

Dernek Başkanı Alev Şengönül, yazar Bernhard Shaw’ın “Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız” sözlerini hatırlatarak “Öncelikle herkesin Dünya Oyun Günü’nü kutluyoruz. Bu anlamlı günde bizler de Bandırma’da bir organizasyon düzenleyip, oyun oynamanın önemine dikkat çekmek istedik. Oyun oynamak sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de önemli. Kuşaklar arasında iletişim kurabilmek için en temel araçtır oyun oynamak” dedi.

Dijital çağda geleneksel oyunların yok olma tehlikesiyle karşılaştığına dikkat çeken Şengönül, “Herkes zaman zaman benzer etkinlikler düzenlemeli, oyunlarımızın yeni kuşaklar tarafından da benimsenmesi için çaba harcamalı. Bunun da en temel yolu zaman zaman akıllı telefonların rafa kaldırılmasından geçiyor” ifadelerini kullandı.