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Dünya otomotiv devine şok! 20 bin aracın kullanımına yasak getirildi

Güney Kore'de Ulaştırma Bakanlığı, ülkede geri çağrılan yaklaşık 20 bin BMW marka aracın kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

14 Ağustos 2018 Salı 11:51
Dünya otomotiv devine şok! 20 bin aracın kullanımına yasak getirildi

Güney Kore'de 20 binden fazla BMW marka aracın trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Ulaştırma Bakanlığı, ülkede geri çağrılan yaklaşık 20 bin BMW marka aracın kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Bu yıl motor arızalarından kaynaklı 40 BMW aracın yanması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

''EN KISA SÜREDE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREK''

Bakanlık, geri çağrılan araçların en kısa sürede kontrolden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yarın başlanacak uygulama ile araçlarını kontrole götürmeyenlerin olası yangınlardan sorumlu tutulacağı ve yasağa uymayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı bildirildi.

BMW ise Güney Kore'deki araçlarda yaşanan problemin diğer ülkelerde yaşanmadığını ve sorunun üzerinde çalışıldığını açıkladı.

BMW, Güney Kore'de geçen yıl 42 modelde yaklaşık 106 bin aracı geri çağırmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:51
  1. Güney Kore
  2. BMW

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