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Dünya Örgü Günü’nü şiş ve tığlar ile kutladılar

Eskişehir’de yaklaşık 200 kadın 13 Haziran Dünya Örgü Günü dolayısıyla düzenlenen Örgü Fest Etkinliği’nde bir araya geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:38
Dünya Örgü Günü’nü şiş ve tığlar ile kutladılar

Eskişehir’de yaklaşık 200 kadın 13 Haziran Dünya Örgü Günü dolayısıyla düzenlenen Örgü Fest Etkinliği’nde bir araya geldi. Yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte kadınlar ellerindeki tığ ve şişlerle örgüleri ilmek ilmek işledi.


World Wide Knit in Public Day olarak bilinen ve dünyada Amerika’dan Fransa’ya toplamda 42 ülkenin kutladığı örgü günü, Türkiye’de de Eskişehirli örgü sever kadınlar tarafından kutlandı. 7’den 70’e yaklaşık 200 kadının katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Konuyla ilgili etkinliği düzenleyen kadınlar adına konuşan Örgü Eğitmeni Sema Doyuran, örgü gününün çok fazla bilinmediğini belirtti. Doyuran, "Bugün örgü seven kadınları bir araya topladık. Dünya Örgü Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Zaten yeni kutlanan bir gün çok fazla bilinmiyor. Biz de buna öncülük etmek istedik Eskişehirli hanımlar olarak. Bir kısmı kursiyerler, bir kısmı da bizimle buluşmak isteyen hanımlar olmak üzere Eskişehirli hanımları bir araya topladık. Bir arada olmaktan mutluyuz. Birazcık stresten uzak, güzel bir gün yaşayalım, dinlenelim istedik. Hanımlarla bu şekilde toparlandık. Eskişehir’de ve Türkiye’de toplanıp örgü örülen bir gün olarak ilk defa yapılan bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Çünkü araştırmalarım sonucunda böyle bir etkinlik yapıldığına dair bir şey bulamadım. Yine bir ilke imza attığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelecek ve her yıl kutlayacağız bunu. Bu yıl 1’incisini gerçekleştirdik" dedi.



"Üzerimdeki kazağımı, pantolonumu evde yaptım"


Üzerindeki kazağı bile kendisinin ördüğünü aktaran Ummuhan Elkok ise ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi. Elkok, "Örgü örmeyi çok seviyorum. Evde sürekli olarak örüyorum ve üzerimde gördüğünüz kazağımı, pantolonumu hep evde yaptım. Video izleyerek yapıyorum. Görünce de bu etkinliği katılmak istedim. İnsanlarla tanışmak, böyle bir faaliyette bulunmak çok güzel. İlk defa böyle bir şeye katıldım, evde severek yapıyorum ama bu benim için bir ilk oldu. Kendim hareketli bir insan olduğum için ve 1 aydan beri zaten yatıyorum, zor durdum evde. O yüzden hem hava almak hem değişik insanlarla tanışmak böyle bir faaliyette bulunmak güzel. Hastaneden çıktım eve gittim. Ablamlara dedim ki böyle bir şey var, gidelim diye. Onlar da sağ olsunlar beni arabayla alıp getirdiler" diye konuştu.



"Atkı, saç bandı hatta yastık ördüm"


Son olarak 11 yaşındaki minik örgücü Hazal Sözbir de örmeyi çok sevdiğini belirterek şunları söyledi;


"Çok mutluyum, iyi ki örgü örmeyi hobi edinmişim. Şu an en büyük hobim ve yapmayı çok seviyorum. Atkı yapmıştım, saç bandı yaptım hatta daha yeni yastık ördüm. Büyüyünce de örgüye devam etmek istiyorum. Ben çok seviyorum örgü yapmayı. Sürekli evde de örüyorum burada da örüyorum. Burada olmak mutluluk verici. Ben başka insanları tanımayı da çok seviyorum. Sürekli bana; ’merhaba Hazal, hoş geldin Hazal’ diyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Benimle sohbet ediyorlar en azından beni küçük görmüyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Ben çok mutluyum burada."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:38
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