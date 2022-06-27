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Avrupa Dünya ona da kalmadı! Geride 25 milyar avro bıraktı
Avrupa

Dünya ona da kalmadı! Geride 25 milyar avro bıraktı

İtalya'nın ve dünyanın sayılı milyarder iş insanları arasında yer alan lüks gözlük üreticisi firmasının kurucusu Leonardo Del Vecchio, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:31:00 -
Dünya ona da kalmadı! Geride 25 milyar avro bıraktı

İtalyan basınındaki haberlere göre, lüks gözlük üreticisi Del Vecchio, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde 87 yaşında öldü.

Forbes dergisi, Del Vecchio'nun kişisel servetinin 25 milyar avro olarak değerlendirildiğini belirtti.

Del Vecchio'nun bu servetiyle İtalya'nın en zengin 2'inci, dünyanın en zengin 54'üncü insanı olduğu kaydedildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Del Vecchio'nun kaybı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, İtalyan iş dünyasının başrolündeki isim olarak tanımladığı Del Vecchio'nun, Milano Martinitt yetimhanesinde bir çırak ve işçi olarak başladığı iş deneyiminde ülkenin en büyük şirketlerinden birini meydana getirdiğine dikkati çekti.

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Yorumlar

Molla kasım

İyi olmuş bir bize ne başka haberimi yoktu

Oosy

Güzelim yurdumdaki haksız kazanç için hergün anlaşma yaparak zam yapanların kulağına küpe olsun. Tabii anlarlar sa, gözleri doymayanlar dışarıya şurnallıyanlar. Helalleşmeyi düşünenler, hakkımızı helal edeceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
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