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Antalya’da üretilen biber, dünyanın ilgi odağı oldu

Antalya’da, 150 dönüm serada üretilen Güney Amerika kökenli Şili biberi, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

28 Mart 2019 Perşembe 13:40
Antalya’da üretilen biber, dünyanın ilgi odağı oldu

Güney Amerika kökenli olan Şili biberi, yaklaşık 10 yıl önce Demre'de de üretilmeye başladı. Her yıl üretimi artan Şili biberi, bu yıl Demre'de yaklaşık 150 dönüm serada yetiştiriliyor.

Farklı bir acısı olan Şili biberi, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinin tamamına ihraç ediliyor. 100, 250 ve 500 gram ile 1 kiloluluk paketler halinde ihracatı yapılan Şili biberi iç piyasada da tüketiliyor. Demre Toptancı Hali'nde kırmızı Şili biberinin kilosu şu günlerde toptan 17 liradan, yeşil Şili biberin kilosu da 13 liradan satılıyor.

''Dış piyasada büyük talep var''

Demre'den yaş sebze ihracatı yapan Kemal Babacan, "Şili biberine özellikle dış piyasada büyük bir talep var. Sorunsuz olarak ihraç ettiğimiz sebzelerden biri. Talep yüksek olunca biberin fiyatı da tavan yaptı. Sofrada taze olarak, mangalda kebabı yapılarak tüketiliyor. Sosu yapılarak mutfakta kullanılıyor. Bir dönüm seradan 5-7 ton arasında verim alınıyor. Yeşil ve kırmızı olarak ihraç ediyoruz. Yurt dışında tezgahlarda kilosu 6-7 dolar arasında alıcı buluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:40
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