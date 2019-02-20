0553 313 94 23

"Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine ulaşıyoruz"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi:- "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yoluyuz. 124 ülkeye, 306 şehre uçuyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine ulaşıyoruz"- "Afrika açılımından sonra Türkiye Afrika'nın dünyaya bağlantı noktası haline geldi. Afrika'dan bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde ilk talebi Sayın Cumhurbaşkanımızdan 'THY bize sefer koysun' diyor. Çünkü onları alıp 124 ülkeye dağıtabilme yeteneği var"- "THY'nin uçtuğu yerlerde Türkiye bilinirliği artıyor. Biz sadece yolcu taşımıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin kültürünü oraya taşıyoruz. Oradaki insanlar Türkiye'ye gelmeye başlıyorlar. Biz kültür, turizm, iş taşıyoruz"

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:49
"Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine ulaşıyoruz"

KAYSERİ (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yoluyuz. 124 ülkeye, 306 şehre uçuyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine ulaşıyoruz." dedi.

Ekşi, Erciyes Üniversitesi ile Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hayal Edince" adlı konferansta, THY'nin gelişimi hakkında bilgi verdi.

THY'nin 1933 yılında kurulduğunu belirten Ekşi, o dönem 5 uçağın olduğunu anımsatarak ilk yurt dışı uçuşun Selanik'e yapıldığını söyledi.

Ekşi, Türkiye'nin şuanda kendi İHA'sını yapan ve bunu dünyaya satan nadir ülkelerden biri olduğunu, bunun küçük bir şey gibi gözükebileceğini ancak önemli bir işleve sahip olduğunu aktardı.

Uçuşların yüzde 50'sinin Avrupa'ya yapıldığını anlatan Ekşi, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yoluyuz. 124 ülkeye, 306 şehre uçuyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine ulaşıyoruz. Afrika'da yine en çok ülkeye uçan hava yoluna sahibiz. Afrika açılımından sonra Türkiye Afrika'nın dünyaya bağlantı noktası haline geldi. Afrika'dan bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde ilk talebi Sayın Cumhurbaşkanımızdan 'THY bize sefer koysun' diyor. Çünkü onları alıp 124 ülkeye dağıtabilme yeteneği var." diye konuştu.

- "Dünya THY'nin kanatları altındadır"

Türkiye'nin havacılıkta stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ekşi, 5 saatlik dar bölgeyle 38 ülkeye uçuş yapılabildiğini bildirdi.

Ekşi, İstanbul Havalimanının neden büyük yapıldığına dair sorular olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli ve en kolay aktarma merkezi olacak bir ülkeden bahsediyoruz. İleride bu talebe cevap verebilecek bir altyapınızın olması gerekiyor. Geniş gövdeli uçaklarımızla şuanda 84 ülkeye uçuş yapabilen bir THY var. Biz şöyle diyoruz 'Dünya THY'nin kanatları altındadır' dünyayı hakikaten kapsıyoruz. Biz buna neden önem veriyoruz? THY'nin uçtuğu yerlerde Türkiye bilinirliği artıyor. Biz sadece yolcu taşımıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin kültürünü oraya taşıyoruz. Oradaki insanlar Türkiye'ye gelmeye başlıyorlar. Biz kültür, turizm, iş taşıyoruz."

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:49
  1. kayseri
  2. THY
  3. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    1. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    2. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    3. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    4. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    5. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    6. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    7. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    8. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    9. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    11. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    12. Festival öncesi davul zurna ile..
    13. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    15. Başkan Türel Google Trends..
    16. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    17. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    18. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    20. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    21. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    22. Gaziantep'te asayiş
    23. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    24. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    25. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    26. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    27. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    28. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    29. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    30. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı