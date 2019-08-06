0553 313 94 23

Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri aşırı su stresiyle karşı karşıya

Dünya Kaynakları Enstitüsü, Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino Cumhuriyeti, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Botsvana'da aşırı su stresinin yaşandığını ortaya koydu

06 Ağustos 2019 Salı 16:00
Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri aşırı su stresiyle karşı karşıya

ANKARA (AA) - Dünya nüfusunun neredeyse dörtte birinin, aşırı su stresiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Phys.org'un haberine göre, Dünya Kaynakları Enstitüsünün Akedük Suyu Risk Atlası raporu, başta Katar olmak üzere İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino Cumhuriyeti, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Botsvana'nın, aşırı su stresinin yaşandığı 17 ülke olduğunu ortaya koydu.

Su stresi, kuraklık ve nehirlerin taşması riskinin değerlendirildiği raporda, su stresinden en kötü etkilenen ve dünya nüfusunun dörtte birinin yaşadığı 17 ülkede, ortalama bir yılda mevcut yüzey ve yer altı sularının yüzde 80'ine yakınının, tarım, endüstri ve belediyeler tarafından tüketildiği belirtildi.

Söz konusu 17 ülkeden 12'sinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunduğu ve 27 ülkenin "yüksek seviyede su stresi" grubuna dahil edildiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye, bazılarına veri girilmeyen 164 ülke arasında 32. sırada yer aldı.

Raporda, su stresinde alt sıralarda bulunan ülkelerde bile kavrulan noktalar olabileceğine de vurgu yapıldı.

Avrupa Çevre Ajansına göre, belirli bir dönemde talebin mevcut miktarı aşması veya nitelik düşüklüğünün kullanımını kısıtlaması halinde su stresi oluşuyor. Su stresi, temiz su kaynaklarının miktar ve niteliğinin kötüleşmesine yol açıyor.

Yıllık su rezervleri kişi başına bin 700 metreküpün altına düştüğünde bölge su stresi yaşıyor kabul ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:00
  1. 17 ülke
  2. su stresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tandır dumanı ve aşırı tuz kanser riskini artırıyor
    1. Tandır dumanı ve aşırı tuz kanser..
    2. Rize’de sele kapılan Hüseyin..
    3. İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
    4. Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1..
    5. Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma..
    6. Çanakkale’de 32 kaçak göçmen yakalandı
    7. Tarlada otlayan keçi ve koyun,..
    8. Filipinler’de “ulusal dang salgını”..
    9. Medipol Başakşehir'den altyapıya 4..
    10. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    11. Mustafa Cengiz, milli yelkenci Ecem..
    12. Dünyaca ünlü Çakal Carlos beklentisini..
    13. Bangladeş'teki dang humması salgını
    14. Dev maç dev ekranda Akhisar Milli..
    15. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    16. Battalgazi’de asfalt çalışmaları..
    17. Bağdat’ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
    18. Leo Schwechlen yeniden Göztepe’de
    19. Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker..
    20. FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis
    21. Prens Selman hakkında aşk iddiası
    22. Mars'a gidecek astronotlar zihinsel..
    23. Bomba anket sonuçlandı! Birleşik..
    24. AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya..
    25. Diş hekimlerinden “kürdan" uyarısı
    26. Musullu, bayrama hazır
    27. Bosna'daki "ölüm kampı" kurbanları..
    28. Trabzonspor, Çekya'ya gitti
    29. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    30. BM'den Yemen'de gerilimin düşürülmesi..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak