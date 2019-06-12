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Dünya Nefroloji Derneği’nin en prestijli ödülü Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’e verildi

1991 yılından bu yana dünyada sadece 12 bilim insanının layık görüldüğü, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Bywaters Ödülü, 2019 yılında Türk bilim insanı Prof.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:35
Dünya Nefroloji Derneği’nin en prestijli ödülü Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’e verildi

1991 yılından bu yana dünyada sadece 12 bilim insanının layık görüldüğü, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Bywaters Ödülü, 2019 yılında Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in oldu.


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dünya Nefroloji Derneği’nin en önemli ödüllerinden International Society Of Nephrology (Bywaters) ödülünü, geçtiğimiz günlerde Avustralya-Melbourne’da düzenlenen törenle teslim aldı.



1999 Marmara Depremi bilimsel çalışmalara zemin oldu


Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in 1999 Marmara Depremi ile başladığı bilimsel çalışmalar, Türk ve Dünya Nefroloji Dernekleri tarafından saha doktoru ve afet yardım koordinatörü olarak atanması ve başarılı bir afet yanıtının ardından dünyadaki en büyük felaket veritabanını hazırlaması ödüle giden yol için zemin oluşturdu. Çalışmaları ile elde ettiği veriler, 50 dolayında bilimsel makaleye temel oluşturarak saygın dergilerde yayınlandı. Sonrasında, Medecins Sans Frontieres (MSF) - “Sınır Tanımayan Doktorlar” örgütüne takım lideri olarak atandı. Yoğun saha deneyimlerini 2003-Bingöl, 2003-Bam (İran), 2005-Kashmir (Pakistan), 2010-Haiti ve 2011-Erciş/Van depremlerinde sahaya yansıtarak çok sayıda afetzedeye yardım etme imkanı buldu.


Sever’in ezilme sendromu konusunda yazmış olduğu “The Crush Syndrome and Lessons Learned From The Marmara Earthquake” (Ezilme Sendromu ve Marmara Depreminden Çıkarılan Dersler) isimli kitabı İsviçre’de basılarak tüm dünyada satışa sunuldu. Prof. Dr. Sever 2010 yıllında beş yıllık bir çalışma sonrasında ezilme sendromunun önlenmesi ve tedavisi konusunda halen dünyanın ilk ve tek rehberini hazırlayan bir grubu oluşturdu ve bu grubun eşbaşkanlığını yürüttü. 2012 yılında yayınlanan bu rehber Türkçe, İtalyanca, Farsça, İspanyolca ve Çince dillerine çevrildi ve kısaltılmış saha versiyonu Sınır Tanımayan Doktorlar kurtarma ekipleri tarafından “Afet Sahası Rehberi” olarak kullanılmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:35
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