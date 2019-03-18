Trump- Xi Jinping görüşmesi ertelenebilir!

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD-Çin ticaret savaşını sona erdirmek için Nisan ayında yapmaları beklenen görüşmenin ötelenmesi gündemde.

Edinilen bilgilere göre, Washington'un Çin'in verdiği sözleri yerine getirmesi için bir zorlama mekanizması oluşturulması yönündeki ısrarı Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde şu an için ilerleme sağlanmasını engelliyor.

Kaynaklar, tarafların yıl ortasına kadar bir uzlaşmaya varmayı hedeflediklerini ve Trump ile Xi arasında görüşmenin Haziran'a

kalabileceğini belirttiler.

ABD'ye maliyeti 7,8 milyar dolar

Trump'ın ticaret savaşlarının ABD ekonomisine maliyeti 2018'de 7,8 milyar dolar oldu

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden ekonomistlerin oluşturduğu bir ekip tarafından yapıan çalışmaya göre, Trump'ın uyguladığı tarife artırımlarının etkisi ile hedef alınan ülkelerden ithalat yüzde 31,5 azaldı ve ABD'nin bu ülkelere ihracatı da yüzde 11 azaldı.

Uygulanan yüksek gümrük tarifelerdinin etkisi ile tüketici ve üreticilerin maliyetlerinde karşılaştıkları artışın yol açtığı zarar ise 68,8 milyar dolar oldu.