Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Hiç olmadığı kadar yaklaştı"

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Tarifeler Çin'i çok kötü şekilde etkiliyor. Tarifelerin olmasını istemiyorlar. Eğer bir anlaşma yaparsak, tarifeleri kaldırmaktan onur duyarım" ifadelerini kullandı.

Nihai tarihin uzatılabilir

Çin ile müzakerelerin "çok çetrefilli, karmaşık" olduğunu da belirten Trump, müzakereler için 1 Mart olarak belirlenmiş olan nihai tarihin uzatılabileceğine de vurguladı.



Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile, bu hafta Washington'da yapılacak ABD-Çin görüşmelerinden bir süre sonra bir araya geleceğini de aktardı.