0553 313 94 23

Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Hiç olmadığı kadar yaklaştı"

Çin ile ticaret görüşmelerinin "iyi" ilerlediğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimi ile "gerçek" bir ticaret anlaşmasına sahip olmaya hiç olmadığı kadar yaklaştıklarını belirtti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:57
Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Hiç olmadığı kadar yaklaştı"

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Tarifeler Çin'i çok kötü şekilde etkiliyor. Tarifelerin olmasını istemiyorlar. Eğer bir anlaşma yaparsak, tarifeleri kaldırmaktan onur duyarım" ifadelerini kullandı.

Nihai tarihin uzatılabilir

Çin ile müzakerelerin "çok çetrefilli, karmaşık" olduğunu da belirten Trump, müzakereler için 1 Mart olarak belirlenmiş olan nihai tarihin uzatılabileceğine de vurguladı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile, bu hafta Washington'da yapılacak ABD-Çin görüşmelerinden bir süre sonra bir araya geleceğini de aktardı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 07:57
  1. Çin
  2. Donald Trump
  3. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dr. Halil Atılgan’ın 50. sanat yılı kutlandı
    1. Dr. Halil Atılgan’ın 50. sanat yılı..
    2. Biga’da Akıl ve Zeka Oyunları..
    3. Biga Atatürk Anadolu Lisesi “Yarını..
    4. Aydın’dan firar etti, Sivas’ta..
    5. Yunan casusu Türkiye korkusu sardı
    6. Van polisi 2018 yılında 1 milyon 697..
    7. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat..
    8. Dağda mahsur kalan belgesel ekibi..
    9. Kayserispor’un 8 maçlık serisi
    10. Aydın’da okumak için engel kalmadı
    11. Kayserispor GözGöz’e yine kaybetmedi
    12. Kanser tedavisinde yeni dönem
    13. Şehzade Selim’in puşidesi 3 ayda 500..
    14. Mensah’tan altın vuruş
    15. Badmintoncular madalyalarla döndüler
    16. Köy toplantıları devam ediyor
    17. Hikmet Karaman’ı duygulandıran an
    18. Biga’da iki motosiklet kafa kafaya..
    19. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    20. Göztepe maçının kahramanı Chery oldu
    21. Palandöken Belediyespor, Sorgun..
    22. Kayserispor’un gözü yükseklerde
    23. Amatörde haftanın sonuçları
    24. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme..
    25. OMÜ’ye milli gurur
    26. GÜNDEM / 18 Şubat 2019
    27. U-21 Ligi 22.Hafta
    28. Sare Koleji öğrencileri ODTÜ’yü geziyor
    29. Bellona Kayseri 6.kez kazandı
    30. Süper Lig'de 23. haftanın maç programı |
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!