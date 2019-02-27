SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çetin, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişinin nadir görülen hastalıklardan etkilendiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Moleküler Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Çetin, “Dünya Nadir Hastalıklar Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Nadir hastalıklar, ciddi, çoğunlukla kronik ve ilerleyici hastalıklardır. Birçok nadir hastalıkta, belirtiler doğumda veya çocukluk döneminde ortaya çıktığı gibi, bazılarında belirtiler, erişkin dönemde ortaya çıkmaktadır” dedi.

Hemen hemen tüm genetik hastalıkların nadir hastalık olduğuna vurgu yapan ve dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişinin nadir görülen hastalıklardan etkilendiğini anımsatan Doç. Dr. Çetin, “Nadir hastalıklar ile ilgili toplumsal farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmamız gerekmektedir. Nadir hastalıkların çoğunluğunda, tamamen iyileştiren bir tedavi bulunmamaktadır. Sadece, uygun tedavi, uygun tıbbi bakım, hastaların hayat kalitesini artırabilmekte ve beklenen yaşam sürelerini uzatabilmektedir. Nadir görülen hastalıklara dikkat çekmek amacıyla, her yıl şubat ayının son günü ‘Nadir Hastalıklar Günü’ olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde 6000’den fazla nadir hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların yüzde 80’i genetik nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Ayrıca, günümüzde, birçok nadir hastalığın nedeni de bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Çetin, SANKO Üniversitesi olarak, Nadir Hastalıklar Günü’nde, dikkat çekebilmek ve farkındalık sağlayabilmek amacıyla ‘Mavi Kurdele Takma’ etkinliğine destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. İlker Saygılı

SANKO Üniversitesi Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı ise yeterli düzeyde bilimsel ve tıbbi bilginin mevcut olmamasından dolayı birçok hastaya teşhis konulamadığına dikkat çekti.

Yeterli tanının yapılabileceği bir araştırma merkezi olmaması nedeniyle hastalıkları tanımlanmamış olan birçok hasta bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saygılı, “Aynı zamanda, özellikle de bölgemizde bu hastalıkların erken ve doğru teşhisine yönelik araştırma merkezi ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla, uygun sağlık politikaları ile bu zorlukların üstesinden gelinebilir” ifadelerine yer verdi.