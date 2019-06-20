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Dünya mutfağının yıldızları Mardin’de

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Gastroway” etkinliği kapsamında Mardin’e gelerek tarihi mekanları gezdi, yöresel lezzetleri tattı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:04
Dünya mutfağının yıldızları Mardin’de

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Gastroway” etkinliği kapsamında Mardin’e gelerek tarihi mekanları gezdi, yöresel lezzetleri tattı.


Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla “Gastroway” programı kapsamı kapsamında Mardin’e gelen dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları, Mardin’in tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerini yakından inceledi. The Best 50 Restaurants Of The World listesinde yer alan, Michelin yıldızı sahibi şeflerle gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 10 farklı ülkeden 30 kişilik grup, Mardin’de Dara antik kenti Beyazsu, Dayrulzafran Manastırı, tarihi Mardin’i gezerek binlerce yıllık tarihi dokuyu keşfetti hem de yöresel lezzetleri tattı. Şefler kendileri için hazırlanan yöresel yemeklerin tariflerini alarak Mardin bölgesine özgü Sembusek, içli köfte, kaburga dolması ve yöresel sumak ekşili dolmaya hayran kaldı.



“Dünyaca ünlü şefleri Mezopotamya’da ağırladık”


Gazetecilere konuşan Gastroway Projesi’nin organizatörü Gökmen Sözen, geçen yıl ki gastronomi etkinliğini Ege’de yaptıklarını bu yıl Mezopotamya’da yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, “Mezopotamya’ya gastronomi şehri Gaziantep’ten başladık, ardından tarihi ile güçlü Şanlıurfa ile mistik güzellikleri ile tarihi ile çok önemli bir şehir olan Mardin’le devam ediyoruz, ardından Diyarbakır’a geçiyoruz. Dünyaca ünlü şefleri Mezopotamya’da ağırladık. Bu bölgenin daha fazla yatırıma ihtiyacı var, hem konaklama, hem restoran, hem de tarımsal turizm gastronomisinde tarımla birleştirmemiz lazım” dedi.


Geziye katılan şef Oscar Calleja Mardin’in tarihi dokusunu çok beğendiğini ifade ederek, “Bu alanda olan her şeyin çok özel olduğunu düşünüyorum. Çok farklı kültürlerin bir araya geldiği bölgede olduğumuzu düşünüyoruz. Mezopotamya bölgesini ve burada ki kültürü incelemek benim için çok ilginç bir tecrübe oldu. Bölgenin gastronomisini benim mesleğime ilgi duyan herkesi bu araya gelmeye davet ediyorum. Yakın lezzet olarak bizim orada tortella çok yaygın kullanılır. Burada da lavaş ekmeği zaten domates biber Amerikan mutfağında da sık kullanılan bir ürün. Mardin’de olmaktan çok mutluyuz” diyerek gezisini sürdürdü.



Leyli gecesiile Mardin gezisi sona erdi


Manastır gezisinin ardından ünlü şefler Mardin Müzesi destekleri ile turizme kazandırılan Leyli Muse Restoran’da ünlü şefler için özenle hazırlanan Mardin yöresi ürünlerden akşam yemeğinde bir araya gelerek yöresel müziklerin yer aldığı leyli gecesiile Mardin gezisi sonlandırdı.


Mardin gezisine Michelin yıldızlı şefi Yoshizumi Nagaya, Michelin yıldıza sahip şef Andrea Aprea, dünyanın çeşitli lokasyonunda gastronomi etkinliklerine akademisyen ve gastronomik danışman olarak katılan şef Pere Planaguma, 2016’da İspanya’nın "En İyi Pasta Şefi" seçilen şef ve Joana Artieda, Time Out Budapest, Vilagevo, Radiocafé gibi çeşitli mecrada yazıları yayımlanan Andras Jokuti, Tayland’daki Guides Géo ve Vincent Vorajit Vichit Vadakan, Remy Thomas Havetz, Andre Lıma De Luca, Igor Cubıllo, Oscar Calleja Orallo, Alberto Foyo Raurıch, Hıromı Ohama, Meropı Papadopoulou, Aılın Alexo, Chıa-Meı Chao katılım sağladı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:04
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