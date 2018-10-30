0553 313 94 23
impression

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Türkiye'ye övgü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni,Türkiye yönetimi ve güvenlik birimlerinin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili pozisyonunu değerlendirerek, "Türkiye tek başına cinayete karışanları adil bir şekilde yargılayabilecek bir ülke" dedi.

30 Ekim 2018 Salı 14:59
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Türkiye'ye övgü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavrını takdir ettiğini belirtti.

Raysuni, AA muhabirine verdiği özel mülakatta, Türkiye yönetimi ve güvenlik birimlerinin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili pozisyonunu değerlendirdi.

"Türkiye devleti ve emniyet birimleri, Kaşıkçı cinayeti meselesinde eşi benzeri görülmemiş bir tecrübe, profesyonellik ve objektiflik ortaya koydu" diyen Raysuni, Türkiye'deki Başsavcılığın, meselenin seyrini belirleyecek güçlü ve kesin kanıtlara dayandığını söyledi.

"Türkiye dünyaya 'kriz nasıl yönetilir' dersi verdi"

Türkiye'nin sonuna kadar sorumluluklarını taşımaya devam edeceğini ve objektifliğini koruyacağını belirten Raysuni, "Türkiye dünyaya 'kriz nasıl yönetilir' dersi verdi. Tarafsız bir tutum takındı. Cumhurbaşkanı ve bakanlar bu olay üzerinden bir kampanya başlatmadı, siyasi pozisyonlar edinmedi. Gerçeği ortaya çıkarmaları için olayı emniyet birimleri ve istihbarata bıraktı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, soruşturmayı yürüten ekiplerin 3 haftalık çalışmalarının ardından açıklama yapmasının, olayla ilgili siyasi bir istismarın söz konusu olmadığını gösterdiğini kaydeden Raysuni, takip edilen bu yolun, Türkiye'nin kriz yönetimi konusunda ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyduğunu ve bu başarının dünyanın da dikkatini çektiğini belirtti.

Zanlılar Türk adaletinin önüne çıkarılmalı

Raysuni, Türkiye'yi ve uluslararası adaleti bekleyen en büyük sorunun ise isimleri, fotoğrafları, İstanbul'a giriş ve çıkış saatleri belli olan şüpheli 15 kişinin nasıl teslim alınacağı konusu olduğunu dile getirdi.

Bu kişilerin Türk adaletinin önüne çıkarılması gerektiğini dile getiren Raysuni, "Çünkü onların suçları konsolosluk ile sınırlı değil. Suç işleme niyetiyle Türkiye'ye geldikleri ve suçlu olarak bu ülkeden ayrıldıkları belli oldu. Türk topraklarında tasarrufta bulundular" dedi.

"Türkiye tek başına cinayete karışanları adil yargılayabilir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı, "Olayın bilmecesini çözen taraf olarak Türkiye'nin, 15 kişiyi ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunu dinlemeden görevini tamamlamış olması mümkün değil" diye konuştu.

Elde edilen bilgilerin başkonsolosun suç işlendiğinde olay yerinde olduğuna işaret ettiğini hatırlatan Raysuni, diplomatik konumundan dolayı başkonsolosun, cinayeti onaylamıyorsa Türk yetkililere haber vermesi gerektiğini, ancak bunu yapmadığını söyledi.

Ahmed er-Raysuni ayrıca "Türkiye tek başına cinayete karışanları adil bir şekilde yargılayabilecek bir ülke" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:59
  1. İstanbul
  2. Dünya Müslüman Alimler Birliği
  3. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni
  4. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Ahmed er-Raysuni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Akçay: CHP bölücülerin eteğiniin altında siyaset yapıyor
    1. MHP’li Akçay: CHP bölücülerin..
    2. İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 ilin..
    4. İran'da hükümet devlet televizyonunu..
    5. İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    6. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    7. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    8. 2019 asgari ücret ne olur
    9. Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu
    10. PTT personel alımı 2018 başvuru formu
    11. Ali Koç takımı fena payladı: Büyük..
    12. Derbi biletleri satışa çıktı! İşte..
    13. Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı..
    14. Terim'den flaş karar! Derbi öncesi...
    15. PTT personel alımı 2018 PTT 55 bin..
    16. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    17. E-5'teki korkunç cinayetin sırrı çözüldü
    18. Ayaklar taşıdığı ağırlığa isyan eder
    19. Haftalık 90 bin Pound kazanacak!
    20. Münbiç'te 68. devriye görevi icra edildi
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?