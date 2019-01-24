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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sudan'a "ifade özgürlüğü" çağrısı

- Dünya Müslüman Alimler Birliği, Sudan hükümetini, barışçıl ifade özgürlüğünü korumaya, göstericilere yönelik şiddeti önlemeye, göstericilerin sıkıntılarına hızlı çözüm üretmeye ve yolsuzluk yapanları cezalandırmaya çağırdı

24 Ocak 2019 Perşembe 15:50
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sudan'a "ifade özgürlüğü" çağrısı

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Sudan hükümetine barışçıl ifade özgürlüğünü koruma, göstericilere yönelik şiddeti önleme, yolsuzluk yapanları cezalandırma çağrısı yaptı.

Birlik'ten Sudan'daki olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, Sudan hükümetine barışçıl ifade özgürlüğünü koruma, göstericilere yönelik şiddeti önleme, göstericilerin sorunlarına hızlı çözüm üretme ve yolsuzluk yapanları cezalandırma çağrısında bulunuldu.

Kamu ve özel mülklere saldırılmaması ve barışçıl çizginin korunmasının önemi vurgulanan açıklamada, Sudan'ın daha önce görülmemiş şekilde nakit, ekmek ve yakıt kıtlığının yaşandığı önemli bir dönüm noktasından geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, halkın da katlanamadığı ve sabrının tükendiği bu durum karşısındaki memnuniyetsizliğini gösterdiği belirtildi.

- "Barışçıl ifade hakkı, İslam hukukuyla güvence altına alınmıştır"

Protestocuların arasına gizlenen, Sudan'ın birliği, güvenliği ve istikrarını hedef alan güçlerin varlığına işaret edilen açıklamada, "Barışçıl ifade hakkı, İslam hukukuyla güvence altına alınmış, uluslararası sözleşmeler, anayasalar ve kanunlarla onaylanmış bir haktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kan dökülmemesi ve barışçıl gösterilere karşı şiddet kullanılmaması uyarısı yapılarak, suçsuz birini öldürenin hükümet gücü ya da gösterici ayrımı yapılmaksızın cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Eksiklikleri ya da yolsuzlukları sebebiyle toplumu bu şartlara iten sorumlulardan hesap sorulması gerektiği aktarılan açıklamada, ayrıca yolsuzlukla mücadele için güçlü mekanizmalar oluşturulmasının zorunluluğuna dikkat çekildi.

- Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan hükümetinin verilerine göre, gösterilerde 26 kişi hayatını kaybederken, Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısının 40'a ulaştığını ifade ediyor.



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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:50
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