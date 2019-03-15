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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam ümmetine Aksa çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının durması için İslam ümmetine harekete geçme çağrısı yaptı- Birlik, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi olmak üzere tüm İslam dünyasındaki camilerde hutbelerin, vaazların ve duaların Mescid-i Aksa'ya ayrılması çağrısında bulundu

15 Mart 2019 Cuma 22:49
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam ümmetine Aksa çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının durması için İslam ümmetine harekete geçme ve elinden geleni yapma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti'nin İstanbul'daki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rahmet Kapısı Mescidi'nin, Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğu vurgulanarak, buraya yapılmış bir saldırının Aksa'ya ve tüm İslam ümmetine saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının durması için İslam ümmetine harekete geçme ve elinden geleni yapma çağrısında bulunuldu.

Siyonist oluşum ile normalleşme yoluna giden resmi kişi ve rejimlerin, Müslümanlara ve kutsal mekanlara karşı işlenen suçlara ortak olduğu belirtilen açıklamada, bu tür rejimlerin Siyonistlere planlarını hayata geçirmek için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik saldırıların, Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme planlarının hayata geçirilmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, İslam dünyasındaki tüm vakıflar bakanlıklarına, Kudüs halkına ve Aksa'daki gönüllü nöbetçilere destek için bağış toplama amacıyla camilerde kampanya başlatma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca başta Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi olmak üzere tüm İslam dünyasındaki camilerde hutbelerin, vaazların ve duaların Mescid-i Aksa'ya ayrılması çağrısı yapılarak, gelecek cumanın da "Öfke ve Mescid-i Aksa'ya destek Cuması" olması çağrısında bulunuldu.

- İsrail polisinin Aksa'ya son saldırısı

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla salı günü öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.

Olayın ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ertesi gün yeniden açmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:49
  1. İsrail
  2. Kudüs
  3. Mescid-i Aksa

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