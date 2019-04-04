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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için seferberlik çağrısı

04 Nisan 2019 Perşembe 19:29
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin için seferberlik çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin halkına destek için seferberlik çağrısında bulundu.

Birliğin Başkanı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, İslam dünyasındaki yöneticilerin İsrail ile normalleşmek için aceleci davrandığına dikkati çekerek, "İslam dünyasında yöneticilerin normalleşmek için aceleci davranması ve çatışmalarla meşgul olması düşmanın cüretkâr davranmasını sağladı. Müslüman halkların kardeşlerine destek olmak ve kutsallarını korumak için harekete geçmesinin vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Mescid-i Aksa tehlike altında. Filistin halkı saldırılara ve baskılara maruz kalıyor." ifadelerine yer veren Raysuni, Aksa'nın kapatılması, buradaki kazı çalışmaları, çevresinin ele geçirilmesi gibi uygulamaların; mekanı Yahudileştirme, İslami kimliğini silme ve sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etme planları olduğuna dikkati çekti.

Raysuni, yarının (cuma günü) Filistin halkına destek için seferberlik günü olması, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin halkının hatırlanması çağrısında bulundu.

- Maddi cihat çağrısı

Öte yandan Dünya Müslüman Alimler Birliği Üyesi Nevvaf et-Tekruri de AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin yarının Kudüs'e ve Filistin'e destek günü olmasını kararlaştırdığını, buradaki halka destek için seferberlik ilan ederek, maddi cihat çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Aynı zamanda Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı olan Tekruri, İslam ümmetinden imamlara ve düşünce sahiplerine, bulundukları platformları bu yönde kullanma çağrısı yaptı.

İsrail güçleri, sık sık Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerde bulunurken, fanatik Yahudiler de zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:29
  1. Filistin
  2. Mescid-i Aksa
  3. Müslüman Alimler Birliği

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