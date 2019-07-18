0553 313 94 23

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Erbil'deki saldırıya kınama

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin Irak'ın Erbil kentinde şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Karadaği yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir görevlinin şehit olduğu, 2 Iraklı sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Faillerin işlediği suçun kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde düşmanlara hizmet ettiğini vurgulayan Karadaği, böylesi bir suçun sadece yıkım, şiddet ve daha çok bölünmeye yol açtığını kaydetti.

Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
  1. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LÖSEV’den kırmızı et yardımı
    1. LÖSEV’den kırmızı et yardımı
    2. Trakya’da en çok fitre Lüleburgaz’dan..
    3. Madrid’de Türk dış politikası anlatıldı
    4. Çınar, “Sele maruz kalan..
    5. GÜNCELLEME - Afganistan'da emniyet..
    6. Seyir halindeki araçta yangın çıktı,..
    7. YKS istatistikleri açıklandı
    8. Adana’da sağanak yağış su baskınlarına..
    9. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak
    10. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16..
    11. İzmir'de terör operasyonu
    12. Şehit diplomat Osman Köse törenle..
    13. Marmaris’te ’TerörleMücadele..
    14. Türk tiyatrosunun ödüllü yazarı Tuncer..
    15. ATV ile cami duvarına çarptı, olay..
    16. Adıyaman Belediyesi’nin haşere İle..
    17. ABD'den Trump'a Türkiye uyarısı: İşler..
    18. Silvan’da yaya geçitleri yapılıyor
    19. Otomobilde sıkışan sürücüyü polis..
    20. Çorlu’da ilçe koordinasyon toplantısı..
    21. Kıyıya vuran balinaları kurtarma..
    22. Define avcılarına suçüstü
    23. Çukura düşmemek için direksiyonu..
    24. ATV ile gezi ölümle bitti
    25. Osmanlıspor'da ayrılık
    26. Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi
    27. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    28. Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı
    29. Karaman’da otomobille motosiklet..
    30. Gece denize giren kadının cesedini..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’