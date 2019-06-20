TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Geçtiğimiz günlerde Mudanya Belediyesi'nin, Suriyelileri plajlara sokmama kararını gördük. İnanılmaz bir karardı. Bu tür kararlar faşizan ülkelerde alınan kararlardır." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün Dünya Mülteciler Günü olduğunu belirterek, Türkiye'de mülteci ve sığınmacıların halinin giderek artan bir gerginliğe neden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de, Suriyeli sığınmacıların durumunun günümüzde önemli bir konu haline geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Mudanya Belediyesi'nin, Suriyelileri plajlara sokmama kararını gördük. İnanılmaz bir karardı. Bu tür kararlar faşizan ülkelerde alınan kararlardır. Maalesef böyle bir kararını uygulandığına şahit olduk." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılara ilişkin doğru dürüst bir politika yürütülmediğini, bunun halk arasında gerginliklere neden olduğunu ve insanların zor duruma düştükleri anda günah keçisi olarak Suriyelileri gördüğünü anlatan Gergerlioğlu, "Yöneticiler, bu gerginliği azaltacak adımları atmamaktadır. Suriyeliler ve Türkiye halkı sık sık karşı karşıya gelmektedir. Kavgalar, toplumsal linç girişimleri gibi olaylar yaşanmaktadır. Bunlar kabul edilebilecek hadiseler değildir. Mutlak suretle doğru bir mülteci ve Suriyeli politikası takip edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasal olarak herkesin seyahat hakkı olmasına rağmen KHK ile ihraç edilenlerin pasaportlarının ilelebet iptal edildiğini savunan Gergerlioğlu, "İnsanlara, 'sonsuza kadar sen bir hapishanede mahpussun' deniliyor. Böyle ilginç bir ülkeyiz. Buna boyun eğilmemesi gerektiğini hep söylüyoruz. Dün, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nde bir KHK'li kişi bu duruma itiraz ediyor ve davayı kazanıyor. Pasaportunu alarak yurt dışına gidiyor. Bu emsal bir karardır. Bir an önce tüm KHK'lilere uygulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara da değinerek, cezaevlerindeki vahametin her geçen gün büyüdüğünü savunan Gergerlioğlu, "Yargı reformunda gerçek anlamda hem adli hem de siyasi mahkumlara yönelik bir ceza indirimi ve af gündeme gelecek mi? Açık söylüyorum, gündeme gelmesi de gerekiyor. Çünkü, cezaevleri dolmuş, taşmış durumdadır. Mutlak suretle yüz binlerce kişinin beklediği ceza indirimi konusunda bir adım atılmalıdır." dedi.