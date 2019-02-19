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"Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın üretiminin artırılması amacıyla yapılan proje tamamlandı

19 Şubat 2019 Salı 15:39
"Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'na kabul edilen, safran üretimini artırması, iş gücünü azaltması planlanan "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesinin kapanış töreni yapıldı.

Toplantıda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, şehirlere göç edilmesi nedeniyle üretimden uzaklaşıldığını söyledi.

Üretim olmadan tüketimin olmayacağını, birilerinin üretim kısmında bulunması gerektiğini herkesin bildiğini dile getiren Gürel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Köylerimiz, özellikle kış aylarında tamamen boşalmış durumda. Köyüyle bağı kopan insanların yaz ayında köyünde birkaç ay kalmasıyla çiftçiliğin devam etmeyeceğini bilinir. Son yıllarda milletimizin, devletimizin imkanlarının artmasıyla köylerimiz neredeyse şehir ayarına gelmek üzere. Şehirlerimizde olup da köylerimizde olmayan bir şey neredeyse kalmadı. İnşallah hızlı bir şekilde oraları uygun hale getirip vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet almasını sağlayacağız. Ama üretime devam etmemiz lazım. Son yıllarda maalesef şunu da yaşadık; başkalarının ürettiği tohum üzerinden üretimler yapmaya başladık, kendi öz değerlerimizden, öz üretim kaynakları olan tohumlarımızdan maalesef uzaklaşır olduk. Allah'tan geçmişine sahip çıkan bir kısım insanlar vesilesiyle o tohumları bünyemizde barındırmış durumdayız."

Vali Gürel, geçmişle bağın koparılmaması gerektiğini vurguladı.

"Safranbolu" deyince akla ilk safranın geldiğine işaret eden Gürel, "Safrabolu'ya geldiğinde safranla alakalı bir şey görmemek çok da işimize gelmez. 30 dekarlık bir alanda üretim yapılıyor. Çok yeterli olmadığını düşünüyoruz ama meşakkatli bir yetiştirme süreci var. Biz devlet olarak, kurumlar olarak destek vermek adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Özellikle Safranbolu'da safranı devam ettirmek lazım. Hiçbir şey olmasa bile ismini korumak adına bu 30 dönümü belki 50, 100 dönüme çıkarıp gelecek nesillere bunu taşımak gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında verilen safran yetiştiriciliği eğitiminde başarılı olanlara Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:39
  1. "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesi
  2. Fuat Gürel
  3. Karabük
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