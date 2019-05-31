Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama hazır

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Tarihi, doğası, kültürü ve misafirperver insanı ile bir turizm cenneti olan Safranbolu’muza, yerli yabancı herkesi davet ediyorum” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, otellerde doluluk oranın da yüzde 100 olduğunu belirterek, "Uzun bir bayram tatiline giriyoruz. Şehrimiz turizm anlamında tercih edilen kentlerden birisi. Yoğun olması talep olması bizi mutlu ediyor. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz, biz buna hazırlıklarımızı yaptık ama gönlümüzden geçen turistleri daha iyi ağırlayabilmek. Bunu ilerleyen zamanlarda yapabileceğiz bu da bir alt yapı gerektiriyor. Bu bayram için belediye personelimiz olarak da gelen turistlerimizin hizmetindeyiz.Bayram tatili süresince şehrimizde sıkıntı çekmeden, tatillerini yapmalarını ve mutlu bir şekilde bu kentten ayrılmalarını istiyoruz. Yine vatandaşlarımız, şikâyet ve taleplerini Beyaz Masa birimimize 153 nolu telefondan ücretsiz olarak iletebilirler." dedi.

"Çarşı ve yeni yerleşim bölgesinde de trafik sorunumuz var" diyen Köse, "Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık ama bayramla ilgili uygulamamız tam anlamıyla yetişmiyor. Bir sonraki bayramda inşallah daha hazırlıklı karşılayacağız turistlerimizi. Bayram da demeyelim bundan sonra gelecek olan yaz sezonunda da diğer zamanlarda da gelecek olan turistlerimizi karşılayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı’nın da ülkemize barış, sevgi ve hoşgörü getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Başkan Köse ayrıca; bayram tatilinde Fen İşleri, Şantiye, Zabıta, Beyaz Masa, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri Müdürlükleri ekipleri ile hazır olduklarını dile getirdi.