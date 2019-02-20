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Dünya Melek Yatırım Forumu sona erdi

Erken aşama yatırım ekosisteminin "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) üç gün boyunca girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
Dünya Melek Yatırım Forumu sona erdi

Erken aşama yatırım ekosisteminin "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) üç gün boyunca girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, yüzlerce melek yatırımcıyı buluşturan dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu WBAF, 17-19 Şubat'ta uluslararası bakan konuşmacılar, melek yatırımcılar, üst yöneticiler (CEO) ve girişimcilerin katılımıyla yapıldı.

Özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine odaklanan kongre, 23 ana oturum ve 112 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yaptı.

Foruma, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli'nin yanı sıra birçok ülkeden bakan ve üst düzey bürokrat katıldı.

Toplam 82 ülkeden yüzlerce melek yatırımcının katıldığı foruma, Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN), İspanya Yatırım Ajansı (ICEX), Gana Kalkınma Bakanlığı, Ortadoğu Melek Yatırım Ticaret Örgütü (MBAN) ve Dünya Bankası IFC SME Finans Forumu delegasyonlarla katılım sağladı.

Forum kapsamında yenilikçi ürün ve hizmet geliştiren onlarca startup, açtıkları stantlarla kendilerini melek yatırımcılara kanıtlama şansı buldu.

Swissotel The Bosphorus Istanbul'da düzenlenen forumda, Anadolu Ajansı da tanıtım standıyla yerli ve yabancı konuklara çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

 

- Özyeğin ve Doany katılımcılara seslendi

 

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, forumda girişimcilik konusunda bir konuşma yaptı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany de girişimcilik ekosistemi ve şirketinin bu alanda sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Kongre programında ana oturumların yanı sıra Nasdaq Sohbeti dikkati çekti. Dünyanın en büyük borsalarından Nasdaq’ın Başkan Yardımcısı Carsten Borring, küçük işletmelerin halka açılmalarında takip edilmesi gereken adımları forumun katılımcılarıyla paylaştı.

Öte yandan forumda, WBFA ile Kosova İnovasyon ve Girişimcilik Bakanlığı ve Gana İş Geliştirme Bakanlığı arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Buna göre, Gana Afrika'da WBAF ülke ofisini açan ilk ülke oldu.

Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) "Kuracağınız ortak yatırım fonlarını nasıl modellemelisiniz ki, EIF bu fona kaynak aktarsın?" temalı özel bir masterclass’ı yapıldı.

EIF’ın 90 dakikalık masterclass’ından sonra Dünya Blockchain Konsorsiyumu Başkanı Brad Bulent Yasar da 90 dakikalık bir masterclass verdi.

 

- Anadolu Ajansı'na "Takdir Ödülü"

 

Forum kapsamında ödül töreni düzenlendi. Burada alanında başarılı işler yapan paydaşlar ödüllendirildi. Bu kapsamda AA "Takdir Ödülü"ne layık görülürken, ödülü Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ, WBAF Başkanı Baybars Altuntaş'ın elinden aldı.

 

- Türkiye Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı

 

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, forumda bu yıl startup ekonomisini büyütmek için özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl geliştirileceğine odaklanan paneller düzenlendiğini söyledi.

WBAF'de 112 konuşmacının yer aldığı 23 uluslararası oturumun düzenlendiğini belirten Altuntaş, "WBAF, bu yıl ilk kez startuplara küresel yatırım fonu arama imkanı sağladı. 18 ülkeden 50 girişimci, 6'şar dakika süreyle yatırımcılara ana sahnede sunumlarını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, Türkiye'nin startup ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa'nın 32. ülkesi olduğunu anımsatarak, "Türkiye geçen yıl 500 milyon avroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi. Bu hızlı gelişmenin sebebi, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan sonra bu konuda kanuna sahip tek ülke olması. 2018 sonu itibarıyla 471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda. Bunlar da yapmış oldukları yatırımın yüzde 75'ini vergilerden düşebiliyorlar bu da dünyadaki en yüksek oran. Böylelikle Türkiye startup ekonomisinde çok hızlı bir yol kat etti." diye konuştu.

WBAF'in Türkiye'nin melek yatırımcılık konusunda bir dünya merkezi olması için kritik bir rol üstlendiğini belirten Altuntaş, foruma gösterilen ulusal ve uluslararası ilginin bu yıl da artarak devam ettiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
  1. WBAF

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