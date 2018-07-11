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Dünya medyasına yansımıştı! Rusya yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberleri yalanladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:57
Dünya medyasına yansımıştı! Rusya yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya basınına yansıyan,  Suriye'nin Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberlerini yalanladı. Açıklamada, "Suriye'nin Dera kentinde Rus askerlerinin herhangi bir kaybı olmamıştır. Bu haberler Rusya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DAEŞ militanlarınca kasıtlı olarak yayılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:57
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