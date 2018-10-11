Dünya Martin'i konuşuyor!
Meteorolog Martin, 1 yaşındaki oğlunu sırtında taşırken hava durumu programı sundu.11 Ekim 2018 Perşembe 14:21
Meteorolog Susie Martin, Dünya Bebek Taşıma Haftası’na dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı.
Susie Martin hava durumu programını 1 yaşındaki bebeğini sırtında taşıyarak sundu. Martin program başlarken, "Oğlum hava durumu tahmininde yardım edecek" dedi ancak çocuk daha programın başında uyuyakaldı.
Meteorolog Martin’in bu fikri tüm ülkede dikkatleri çekti.
KAYNAK: İHA
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