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Dünya Martin'i konuşuyor!

Meteorolog Martin, 1 yaşındaki oğlunu sırtında taşırken hava durumu programı sundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:21
Dünya Martin'i konuşuyor!

Meteorolog Susie Martin, Dünya Bebek Taşıma Haftası’na dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı.

Susie Martin hava durumu programını 1 yaşındaki bebeğini sırtında taşıyarak sundu. Martin program başlarken, "Oğlum hava durumu tahmininde yardım edecek" dedi ancak çocuk daha programın başında uyuyakaldı. 

Meteorolog Martin’in bu fikri tüm ülkede dikkatleri çekti. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:21
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