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Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi

Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay:- “Önümüzdeki dönemde sıfır karbon salınımı hedefine giden dünya için LPG önemli bir geçiş yakıtı olabilir” - PETDER Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper:- “Türkiye’de tüketilen toplam LPG’nin yüzde 79’u otomotiv yakıtı olarak kullanılıyor. Türkiye benzinden fazla otogaz LPG tüketilen tek ülke. Yine benzinli araçtan çok LPG’li araç var”

20 Haziran 2019 Perşembe 13:55
Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay, “Önümüzdeki dönemde sıfır karbon salınımı hedefine giden dünya için LPG önemli bir geçiş yakıtı olabilir.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteği, Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG Derneği iş birliği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aratay, LPG’nin önemli bir enerji ürünü olduğunu, hak ettiği yere gitmeye devam ettiğini belirterek, Türkiye’deki LPG sektörünün gelişimine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’nin bugünkü LPG pazar konumuna bakıldığında 100’e yakın oyuncunun bulunduğu, 30 milyar TL’lik ekonomik büyüklük üreten ve 100 bine yakın çalışanıyla istihdama katkı sağlayan bir endüstri olduğunu ifade eden Aratay, “Enerji olarak üretilen LPG’nin en fazla tüketildiği 11. büyüklükteki ülkeyiz. LPG ile ilgili yasal düzenlemelerle ilgili katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Aratay, Türkiye’deki LPG sektörünün dünyada örnek konumda olduğuna işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde sıfır karbon salınımı hedefine giden dünya için LPG önemli bir geçiş yakıtı olabilir. Bu andamda gelecek kuşaklara daha sağlıklı dünya bırakmak için LPG kullanımının öneminin altını çizmek istiyorum.” dedi.


- “Akaryakıtçılar da artık otogazı kucaklamalıdır”


Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper de sektörün kendi iç dinamikleriyle otogazı öyle bir noktaya getirdi ki akaryakıtçıların bile LPG’yi reddedemeyeceğini kaydetti.

Akaryakıt istasyonlarının otogazların, elektriğin de yer aldığı bütüncül istasyon haline geldiğini ifade eden Şiper, “Akaryakıtçılar da artık otogazı kucaklamalıdır.” dedi.

Bugün Türkiye’de tüketilen toplam LPG’nin yüzde 79’unun otomotiv yakıtı olarak kullanıldığını aktaran Şiper, “Türkiye benzinden fazla otogaz LPG tüketilen tek ülke. Yine benzinli araçtan çok LPG’li araç var.” diye konuştu.


- “Dünya LPG tüketiminin 2028 yılında 358 milyon tona çıkması bekleniyor”


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) LPG Meclisi Başkanı, WLPGA Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tezel, zirvede 43 ülkeden 70 şirket ve 400’e yakın delege bulunduğunu söyledi.

Tezel, LPG’nin stratejik bir enerji kaynağına dönüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

“Dünya LPG tüketiminin 2028 yılında 358 milyon tona çıkması bekleniyor. LPG sektörünün Türkiye’deki yaygınlığı malum. Ayrıca tüplü gaz sektörünün de korunması gerektiğini düşünüyorum.”


- “Türkiye’deki LPG piyasası çok önemli”


Dünya LPG Birliği (WLPGA) Başkanı Pedro Jorge ise Türkiye’deki LPG piyasasının çok önemli olduğunu belirtti. Doğalgazın altın çağını yaşandığını vurgulayan Jorge, “300 milyon tondan fazla üretimden bahsediyoruz.” dedi.

Jorge, LPG’nin tüm dünyada kentsel hava kirliliğinin azaltılmasında ciddi şekilde etkili olduğunu aktararak, “Otogaz piyasasına bakıldığında Türkiye’de gelişme olduğunu görüyoruz. Bu konsepti tüm dünyaya yayabileceğimizi görüyoruz.” şeklinde konuştu.

LPG sektörünün daha refah içinde yaşayacak dünya için fırsatları yakalaması gerektiğini vurgulayan Jorge, bu zirvede bunun için çalışacaklarını söyledi.


- “2040 yılına kadar enerji tüketimi yüzde 25 artacak”


WLPGA Üst Yöneticisi (CEO) & Direktörü James Rockall da 2040 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 25 artacağını belirterek, bu talebin yüzde 75’inin yine fosil yakıtlardan karşılanacağını söyledi.

Rockall, Türkiye’deki vatandaşların otogaz kullanarak daha temiz havadan faydalandığını aktararak, bu sektördeki yatırımların uzun vadeli stratejik tercih olacağını, LPG’nin en iyi yakıt seçeneklerden birisi olduğunu dile getirdi.

James Rockall, LPG’nin yeterince kullanılmayan bir enerji kaynağı olduğunu, bugünkü tartışmaların daha fazla insanın LPG’ye erişmesini ve faydalarını anlamasını sağlamasını umduğunu aktardı.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:55
  1. Dünya LPG Birliği Bölgesel Zirvesi

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