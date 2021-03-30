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Korona Virüs Dünya liderlerinden DSÖ'ye koronavirüs mektubu!
Korona Virüs

Dünya liderlerinden DSÖ'ye koronavirüs mektubu!

24 devlet başkanı ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, salgınlara karşı mücadelede ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:19:00 - 2021-03-30 10:20:06
Dünya liderlerinden DSÖ'ye koronavirüs mektubu!

Dünya liderlerinden DSÖ ile birlikte, korona ve diğer oluşabilecek salgınlara karşı iş birliği mektubu yayınlandı.

24 ülke lideri imzaladı

Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta; Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya, Ruanda, Yunanistan, Şili, Kenya, Arnavutluk, Güney Afrika, Hollanda, Tunus, Senegal, Ukrayna, Endonezya, Fiji, Romanya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Kore, Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, İspanya, Norveç, Sırbistan devlet başkanları veya başbakanları ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, COVID-19 salgınının, küresel toplumun 1940'tan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olduğunu vurguladı.

Mektupta, "COVID-19 salgınını sona erdirmek için birlikte mücadele ederken bugün umudumuz, gelecek nesilleri korumak için uluslararası sağlık sektörüne daha güçlü bir yapı kazandırmaktır" ifadesi kullanıldı.

"Başka salgınlar gelecek"

Dünyada başka salgınların geleceği ifade edilen mektupta, hiçbir hükümetin salgınlara karşı tek başına mücadele edemeyeceğine dikkat çekildi.

Mektupta, salgınlarla koordine ve etkin mücadele edilmesi gerektiği belirtilirken, "Bu salgınla ve bundan sonrakiler için güvenilir, etkili ve uygun fiyatlı aşılara ve ilaçlara eşit ve evrensel erişim sağlamaya kararlıyız" denildi. Aşının mümkün olan en hızlı şekilde üretilip dağıtılması gerektiği aktarıldı.

"İş birliği güçlendirilmeli"

Mektupta, "Salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni bir uluslararası anlaşma geliştirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

Bunun, önemli bir adım olacağı aktarılan mektupta, bu anlaşmanın temel hedefinin, gelecekteki salgınlar karşısında ulusal, bölgesel ve küresel kapasiteleri ve dayanaklığı güçlendiren yaklaşımı teşvik edeceği kaydedildi.

Mektupta, bunun için uluslararası iş birliğinin de güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Yorumlar

bindik bir âlâmete...

Küresel şeytani çetenin kuklaları, süslü cümleler ile salgınların devam ettirileceğini; "UYGUN FİYATLI AŞI" diyerek açıklamış oldu. 1 yıldır bütün Dünya'da salgın bahanesi ile oynanan oyunun sloganı da belli oldu: "aşı, maske, mesafe". Tıpkı Komünizmin saf insanları; "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" diye uyutması gibi. Acı olan şu ki; Komünizmin süslü sloganlarına inananların olduğu gibi, bugünde büyükçe bir kesim bu söylenenleri yaparsak, eski günlere döneceğimizi sanıyor...
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