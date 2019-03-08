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Dünya lezzetleri Kandıra’da

KOCAELİ (İHA) – Uluslararası Öğrenci Birimi, Kandıra Bilgievi’ni ziyaret ederek buradaki minik aşçılarla yemek yaptı, dünya lezzetlerini Bilgievi’ne taşıdı.

08 Mart 2019 Cuma 11:10
Dünya lezzetleri Kandıra’da

KOCAELİ (İHA) – Uluslararası Öğrenci Birimi, Kandıra Bilgievi’ni ziyaret ederek buradaki minik aşçılarla yemek yaptı, dünya lezzetlerini Bilgievi’ne taşıdı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kandıra Bilgievi’ni ziyaret ederek buradaki minik aşçılarla yemek yaparak dünya lezzetlerini Bilgievi’ne taşıdı. Farklı ülkelerden gelerek eğitim nedeniyle Kocaeli’de bulunan Uluslararası öğrenciler, kendi kültürlerini Kocaeli’ne taşıyor. Kandıra Bilgievi’ni ziyaret eden misafir öğrenciler, miniklerle tanışırken mutfakta eğlenceli vakit geçirdiler. Minik aşçıların maharetleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen misafir öğrenciler, organizasyondan çok memnun olduklarını söyledi.



Pakistan’dan gelerek Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi Yüksek Lisans programında okuduğunu söyleyen Ramallah Zaheer, Kocaeli ve Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, “Çocuklarla bu şekilde tanışmak bizim için çok güzel oluyor. Kendi ülkemizden uzak olmamıza rağmen Belediye bize çok sıcak davranıyor. Aile hasretimizi en aza indiriyoruz. Buraya gelmeden önce zorlanacağımı düşünüyordum fakat burada o kadar güzel bir ortam buldum ki hiç zorluk çekmeden eğitimimi sürdürmeye devam ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:10
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