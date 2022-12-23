Dünya kupasının yıldızıydı, 37 yaşında transfer oldu!
Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın yeni takımı belli oldu. Ülkesinin takımlarından America forma giyen ve sözleşmesini tamamlayan Guillermo Ochoa, Serie A ekibi Salernitana'ya imza attı.
Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın yeni takımı belli oldu. Ülkesinin takımlarından America forma giyen ve sözleşmesini tamamlayan Guillermo Ochoa, Serie A ekibi Salernitana'ya imza attı.
Dünya Kupalarında gösterdiği performansla hafızalarda yer edinen 37 yaşındaki Guillermo Ochoa'nın yeni takımı resmen belli oldu. America ile sözleşmesini tamamlayan Guillermo Ochoa, Salernitana ile yarım sezonluk kontrat yaptı.
GUILLERMO OCHOA'NIN KARİYERİ
Kariyerine Meksika kulübü America'da başlayan Guillermo Ochoa, daha sonra sırasıyla Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege'de forma giymişti. 2019'da altyapısında yetiştiği America'ya dönen Guillermo Ochoa, 3.5 sezondur burada forma giyiyordu.
Guillermo Ochoa sezon sonuna kadar Salernitana'nın başarısı için ter dökecek.