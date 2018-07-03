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Dünya kupasının düzenlendiği Rusya'da alarm!

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya'da, Kremlin Sarayı yakınlarında Dünya Kupası için ülkeye gelen turistlerin toplanma noktası olan bir yere bırakılan çanta Moskova yönetimini alarma geçirdi.

03 Temmuz 2018 Salı 12:04
Dünya kupasının düzenlendiği Rusya'da alarm!

Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Rusya'da, başkent Moskova'da, Kremlin Sarayı yakınlarında bulunan şüpheli bir cisim nedeniyle bölge polis kordonu altına alındı.

Polis köpekleri bir mağazanın önüne bırakılan siyah çanta üzerinde arama yapıyor.

 Paketin bulunduğu alan, taraftar gruplarının gözde toplanma noktası.

Moskova'da geçen hafta da bir kişi havalimanına girerken üstünde bomba olduğunu söylemiş ve gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:04
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