Dünya Kupası'nı alan Fransa'da durak isimleri değişti

Fransa 2018 FIFA Dünya Kupasını almasının ardından, devlet adına toplu taşıma araçlarını ve ulaşımı düzenleyen şirket RATP, Paris’te bulunan altı durağın ismini geçici olarak değiştirdi. 20 yıl aradan sonra ikinci kez FIFA Dünya Kupasını evine taşıyan Maviler (les Blues), milli takımın ikinci yıldızını kutlamak adına başkent Paris’in ‘Avron’ metro durağını ‘Biz kazandık’ anlamındaki ‘Nous Avron gagné’ olarak değiştirdi.

Diğer bir metro durağı ‘Charles de Gaulle – Etoile’ın yerine tabelalar ‘İki yıldızımız var’ (On a 2 Etoiles) olarak yenilendi. Diğer bir durak ‘Bercy’, kelime oyunuyla ‘Teşekkürler Maviler’ anlamına gelecek şekilde ‘Bercy les Blues’ diye değiştirildi.

‘Notre-Dame des Champs’ adlı durağı ‘Notre Didier Deschamps’ olarak değiştiren Parisliler, Fransa milli takım direktörüne şükranlarını böylece sergilemiş oldular.

Adları değiştirilen diğer duraklarsa Maviler’in takım kaptanı Hugo Lloris’i onurlandırmak için ‘Victor Hugo Lloris’ ve ‘Deschamps Elysées – Clémenceau’ oldu.