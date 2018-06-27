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Dünya Kupası maçları puan durumu! 

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Güney Kore karşısında 2-0 mağlup olan Almanya turnuvalara veda ederken, Dünya Kupası maçlarında puan durumu nasıl oluştu?

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:47
Dünya Kupası maçları puan durumu! 

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Güney Kore karşısında 2-0 mağlup olan Almanya turnuvalara veda ederken, Dünya Kupası maçlarında puan durumu nasıl oluştu?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI PUAN DURUMU

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 19:47
  1. dünya kupası maçlarında puan durumu
  2. uruguay puan durumu
  3. rusya puan durumu
  4. suudi arabistan puan durumu
  5. mısır puan durumu
  6. a grubu maçlarında puandurumu
  7. ispanya puan durumu
  8. portekiz puan durumu
  9. iran puan durumu
  10. fas puan durumu
  11. b grubu maçlarında puan durumu
  12. hırvatistan puan durumu
  13. arjantin puan durumu
  14. nijerya puan durumu
  15. izlanda puan durumu
  16. c grubu dünya kupası maçlarında puan durumu

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